La reacción de Camila Homs al ser consultada sobre el posible casamiento de De Paul y Tini

Camila Homs está atravesando un momento personal muy especial: espera una hija junto a su pareja, el futbolista José “Principito” Sosa, y en lo profesional, también se encuentra con desafíos ya que lanzó su propio proyecto de streaming del que estuvo hablando en medios de comunicación.

Sin embargo, en medio de una entrevista con Puro Show, la modelo protagonizó una escena inesperada al ser consultada sobre el posible casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel .

Camila Homs atraviesa su segundo embarazo junto a José Sosa y se mostró enfocada en su nueva etapa familiar. Foto:Archivo

La charla transcurría en tono distendido, enfocada en su embarazo, sus hijos y sus nuevos proyectos laborales . “Estoy muy contenta con esta etapa de mi vida. Tuve antojos, no muy raros, pero sí, hubo cositas”, comentó Camila. Pero todo cambió cuando el cronista le preguntó si se había enterado del casamiento de su ex por los medios o por sus hijos.

Su expresión se endureció y respondió con firmeza: “No, no voy a hablar de ellos, gracias. No, no sé nada, gracias".

El gesto de Camila Homs que habla por sí solo

Tras esa frase, Homs se dio media vuelta y abandonó la entrevista, dejando en claro su postura. El gesto fue interpretado por los panelistas como una reacción vinculada a los acuerdos legales que mantiene con De Paul. Según explicó Angie Balbiani, “la relación entre Camila y Rodrigo es puramente contractual” y existe una cláusula que les impide hablar públicamente el uno del otro.

tini y de paul Rodrigo De Paul y Tini Stoessel siguen en el centro de la escena mediática tras los rumores de casamiento. Foto: Archivo

La reacción de Camila generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su decisión de priorizar su bienestar y evitar conflictos mediáticos. Otros señalaron que, más allá del contrato, su actitud refleja una etapa de madurez y foco en su nueva familia.