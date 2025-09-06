Mascotas: se reveló por qué los gatos aman meterse en cajas

Entre las mascotas, los gatos destacan por su fascinación por las cajas. La ciencia explica por qué este hábito tiene sentido.

Este hábito en mascotas tiene raíces evolutivas y beneficios comprobados para su salud emocional.

Los gatos tienen una fascinación especial por meterse en cajas. Este hábito, lejos de ser un simple juego, responde a una necesidad instintiva de seguridad, refugio y control del entorno. Las cajas les ofrecen un espacio cerrado a nuestras mascotas donde pueden relajarse sin ser vistos.

Según especialistas en comportamiento felino, este impulso proviene de sus antepasados salvajes, que buscaban lugares protegidos para descansar y acechar. Las cajas replican esa sensación de madriguera, lo que ayuda a reducir el estrés, especialmente en ambientes nuevos o ruidosos. Incluso en refugios, se ha comprobado que los gatos que tienen acceso a cajas se adaptan más rápido y muestran menos signos de ansiedad.

Los gatos encuentran en las cajas lugares seguros donde sentirse confiados Foto: Shutterstock Las cajas ofrecen a las mascotas refugio, estimulación y confort, más allá del juego. Foto: Shutterstock

Refugio térmico, juego y salud emocional para mascotas Además de brindar seguridad, las cajas estimulan la curiosidad y el comportamiento exploratorio. Los gatos disfrutan de investigar texturas, olores y espacios reducidos, lo que activa su mente y les permite ejercitarse. El cartón también conserva el calor corporal, convirtiéndose en un lugar ideal para dormir, especialmente en invierno.