Mascotas: si tu perro come huevo, esto es lo que tenés que saber

El huevo puede ser un alimento muy nutritivo para las mascotas. Enterate cómo incorporarlo de forma segura a su dieta.

El huevo es una fuente de proteína de alta calidad y puede incorporarse a la dieta de las mascotas. Foto: Gemini IA

Muchas veces las mascotas consumen alimentos caseros sin que sus dueños tengan certeza sobre si son beneficiosos o perjudiciales. En ese contexto, el huevo se destaca como uno de los alimentos más seguros y nutritivos, aunque resulta clave conocer cuál es la mejor forma de incorporarlo a su dieta.

Cómo darle huevo a tu perro Si bien los perros pueden comer huevo, la forma de preparación es fundamental. Los veterinarios coinciden en que lo más recomendable es ofrecerlo cocido, ya sea hervido, revuelto o en tortilla francesa sin sal. La cocción mejora la digestibilidad del alimento y elimina ciertos riesgos asociados al consumo en crudo.

El huevo contiene biotina, una vitamina importante, pero cuando está crudo, una proteína de la clara llamada avidina puede impedir su correcta absorción. Este efecto desaparece al cocinarlo, lo que lo convierte en una opción mucho más segura y nutritiva.

Esto es lo que le pasa a tu perro si consume huevo. Foto: Shutterstock Aunque es nutritivo, el huevo debe darse como complemento y no como alimento principal. Foto: Shutterstock

Cantidad y frecuencia No hay una cantidad exacta universal, ya que depende del tamaño, edad y nivel de actividad del perro. No es lo mismo un perro pequeño que uno grande. En general, el huevo puede incorporarse como complemento algunas veces por semana dentro de una dieta variada.