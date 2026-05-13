Mascotas: si tu perro come huevo, esto es lo que tenés que saber
El huevo puede ser un alimento muy nutritivo para las mascotas. Enterate cómo incorporarlo de forma segura a su dieta.
Muchas veces las mascotas consumen alimentos caseros sin que sus dueños tengan certeza sobre si son beneficiosos o perjudiciales. En ese contexto, el huevo se destaca como uno de los alimentos más seguros y nutritivos, aunque resulta clave conocer cuál es la mejor forma de incorporarlo a su dieta.
Cómo darle huevo a tu perro
Si bien los perros pueden comer huevo, la forma de preparación es fundamental. Los veterinarios coinciden en que lo más recomendable es ofrecerlo cocido, ya sea hervido, revuelto o en tortilla francesa sin sal. La cocción mejora la digestibilidad del alimento y elimina ciertos riesgos asociados al consumo en crudo.
El huevo contiene biotina, una vitamina importante, pero cuando está crudo, una proteína de la clara llamada avidina puede impedir su correcta absorción. Este efecto desaparece al cocinarlo, lo que lo convierte en una opción mucho más segura y nutritiva.
Cantidad y frecuencia
No hay una cantidad exacta universal, ya que depende del tamaño, edad y nivel de actividad del perro. No es lo mismo un perro pequeño que uno grande. En general, el huevo puede incorporarse como complemento algunas veces por semana dentro de una dieta variada.
Además, también puede ofrecer beneficios visibles, como mejorar el brillo del pelaje gracias a sus nutrientes. Sin embargo, como con cualquier alimento, es importante observar posibles reacciones alérgicas y consultar con un veterinario ante cualquier duda.
En síntesis, el huevo puede ser un aliado nutricional para los perros si se ofrece de forma adecuada: bien cocido, sin condimentos y en cantidades moderadas.