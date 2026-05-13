Robótica doméstica con Inteligencia Artificial: cómo son las mascotas que evitan la soledad

El concepto es combinar herramientas de Inteligencia Artificial con un diseño expresivo y la interacción física, del tal modo que las mascotas se incorporan a una nueva categoría de robótica doméstica : y están centradas en ofrecer presencia y conexión emocional.

Los robots de compañía con IA ya son conocidos como Familiars. Los robots de compañía con IA ya son conocidos como Familiars.

Un Familiar que se precie de tal debe ser semejante a un peluche, pero está dotado de micrófono, sistema de visión y de audio. Además los fabrican con pelaje suave.

Y están diseñados para la interacción social y la compañía, de forma similar a lo que podría representar una mascota real.

Las mascotas con IA son la joya de la robótica: se les llama Familiars.

Robótica

Uno de los líderes en este asunto es SwitchBot, enfocado en sistemas de robótica doméstica con Inteligencia Artificial. Hace horas presentaron KATA Friends. Es una pareja integrada por Noa y Niko que representa una nueva serie de mascotas.

Remarco que estos productos de la robótica más avanzada están diseñados para brindar compañía, conexión emocional e interacción inteligente en la vida cotidiana. Un antídoto para combatir la soledad. Y no es exageración.

Otra empresa involucrada en este nicho, Familiar Machines & Magic, asegura que "las mascotas y los Familiars cumplen funciones completamente diferentes. Al punto que los hogares pueden beneficiarse de uno o de ambos".

El portavoz de la empresa hasta sugiere que quienes más se beneficiarían serían "las personas que valoran una presencia emocionalmente inteligente en el hogar y no esperan a que la ciencia ficción haga realidad esta idea".

robots familiars

Inteligencia Artificial

Según un comunicado, estos robots están diseñados para parecer naturales y emocionalmente inteligentes, con personalidades propias y la capacidad de aprender y adaptarse al entorno y a los hábitos de quienes los rodean.

Los Familiars son conscientes de tus patrones de comportamiento. Sus fabricantes dicen que este nivel de la robótica animará a romper malos hábitos, como pasar demasiado tiempo con el teléfono.

Como ocurre con cualquier función o dispositivo de IA surgen preocupaciones sobre la privacidad. Según un comunicado, la empresa planea proteger la privacidad de sus datos evitando los sistemas de IA que dependen de la nube. En cambio, los datos permanecen en el dispositivo.

Tenemos todo el derecho a desconfíar de tal premisa. La realidad indica todo lo contrario. Tenemos todo el derecho a desconfíar de tal premisa. La realidad indica todo lo contrario.

Mascotas

Esta no es la primera vez que robots con inteligencia artificial o humanoides entran en escena. Sí es toda una novedad en el formato mascotas.

Desde finales del año pasado se presentaron humanoides para uso doméstico en el CES 2026, una referencia para pulsar las tendencias en tecnología de avanzada.

La empresa Agility Robotics creó robots para fábricas y almacenes, y la primera dama apareció con un robot humanoide Figure 03, durante la Cumbre de la Coalición Global Fostering the Future Together: la idea era promover el uso de la IA en las aulas.

Estos robots de última generación están diseñados para escuchar sin juzgar, interactuar con los niños en sus juegos y responder con afecto (como caricias y movimientos de cola) según el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz.

El par de criaturas que ha lanzado SwitchBot, a diferencia de los dispositivos inteligentes tradicionales centrados en la utilidad, están planeados como compañeros que conviven con los usuarios. Pueden aprender, responder y evolucionar con el tiempo.

Los KATA Friends Noa y Niko están diseñados para sentirse menos como máquinas y más como compañeros vivos. Los KATA Friends Noa y Niko están diseñados para sentirse menos como máquinas y más como compañeros vivos.

Cada uno tiene su propia personalidad y evoluciona según cómo interactúan los usuarios con él, lo que garantiza que no haya dos iguales.

robots humanoides

Robots humanoides

Con ojos expresivos, movimientos naturales y 12 zonas táctiles en todo su cuerpo esta peculiar yunta reacciona intuitivamente a los abrazos, los gestos y la interacción cotidiana. Pueden moverse de forma independiente por la casa, evitar obstáculos y regresar solos a su base de carga.

Acentúan la sensación de autonomía y, de paso, conviven bajo un comportamiento más realista con los humanos.

Más allá de la interacción directa, observan y responden al comportamiento del usuario. Más allá de la interacción directa, observan y responden al comportamiento del usuario.

Por ejemplo: pueden saludar por la mañana, esperar junto a la puerta cuando alguien está a punto de llegar o brindar compañía discretamente durante los momentos de descanso.

Mediante el reconocimiento de emociones por voz, también pueden percibir cambios de humor y responder en consecuencia, añadiendo una dimensión emocional a la interacción cotidiana.

Tanto Noa como Niko se crearon para mantener relaciones a largo plazo con los usuarios. Tanto Noa como Niko se crearon para mantener relaciones a largo plazo con los usuarios.

Son capaces de reconocer a los diferentes miembros de un hogar y responder de forma individual a cada uno, recordando preferencias y patrones de interacción a lo largo del tiempo.

Eso también desarrolla sus propios patrones de comportamiento y apego, moldeados completamente por la forma en que es "criado".

Para que la experiencia sea más "real" los dos flamantes modelos ofrecen opciones para su personalización, incluyendo atuendos y accesorios intercambiables.

¿Ciencia ficción o fricción de la ciencia?

Cualquier respuesta, por ahora, parece incompleta para entender el mundo que se avecina.