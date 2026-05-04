Mundial de Robótica: el equipo de estudiantes mendocinos fue premiado en Houston

El equipo Kondor, integrado por estudiantes mendocinos, fue premiado en el FIRST Championship 2026 que se realizó en Houston, Estados Unidos. La delegación logró el Innovate Award en la máxima competencia de robótica educativa del mundo, un reconocimiento internacional que destaca la creatividad en el diseño de robots.

El reconocimiento pone en valor el trabajo técnico, la capacidad de resolver problemas y el enfoque creativo del equipo. Todo eso fue evaluado por jurados internacionales durante la competencia.

El Innovate Award distingue a los equipos que desarrollan soluciones originales y efectivas en el diseño de sus robots. En este caso, el jurado valoró la robustez del mecanismo y la forma en que el equipo aplicó ideas innovadoras.

Equipo Kondor hizo historia al representar a Argentina en el Mundial de Robótica.mp4

El FIRST Championship reúne cada año a miles de estudiantes de distintos países. Es considerado el evento más importante del mundo en robótica educativa.

Durante la competencia, los equipos diseñan, construyen y programan robots para resolver desafíos complejos. El torneo se llevó a cabo en el George R. Brown Convention Center de Houston. Allí, el equipo mendocino compitió frente a delegaciones de todo el mundo.

El trabajo para llegar al Mundial

mundial de robotica tomas alva edison 2026 Desde Mendoza al mundo, el equipo Kondor obtuvo un premio en el evento más importante de robótica. Prensa Tomás Alva Edison

El equipo Kondor logró su clasificación tras destacarse en la competencia nacional PROBOTAE. Allí compitieron con otros equipos y demostraron un alto nivel tanto técnico como grupal.

En ese torneo no solo se evalúa el robot, sino también el impacto del equipo fuera de la cancha. La promoción de la robótica y las habilidades sociales también forman parte del puntaje.

Ese desempeño les permitió acceder al FIRST Tech Challenge dentro del Mundial. Se trata de una de las categorías más exigentes para estudiantes secundarios.

El camino hasta Estados Unidos no fue sencillo para la delegación mendocina. Durante meses organizaron rifas, ventas y sorteos para poder financiar el viaje.

Ese proceso contó además con el acompañamiento de sponsors y de toda la comunidad educativa. Gracias a ese trabajo conjunto, el equipo pudo llegar al Mundial y competir al máximo nivel.