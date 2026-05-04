Se viene el frío y el invierno: cuánto cuesta calefaccionar la casa en Argentina

Con la llegada del frío y el invierno , la demanda de servicios técnicos para calefaccionar los hogares crece con fuerza en Argentina. En ese contexto, los costos de electricistas y gasistas para instalar estufas registran aumentos significativos, impulsados por la inflación y la alta demanda estacional.

El precio base para instalar una estufa parte actualmente desde los $80.000 , aunque puede incrementarse considerablemente dependiendo de las condiciones del hogar y las adecuaciones necesarias.

Los especialistas advierten que muchas viviendas no cumplen con las normativas actuales , lo que obliga a realizar trabajos adicionales como la adaptación de ventilaciones o la renovación de cañerías. En esos casos, el costo final puede escalar de manera significativa.

Antes de cualquier instalación, suele ser necesaria una visita técnica para evaluar el estado de los equipos. Este servicio tiene un costo que ronda entre $35.000 y $50.000 , aunque puede duplicarse si se requieren pruebas más complejas o diagnósticos detallados.

Además, otras tareas vinculadas al mantenimiento de sistemas de calefacción también registran valores elevados. Por ejemplo, la limpieza preventiva de artefactos puede ubicarse entre $75.000 y $115.000, mientras que trabajos más complejos, como la instalación de calderas, pueden alcanzar cifras de entre $400.000 y $600.000 solo en mano de obra.

En paralelo, los electricistas también experimentan una mayor demanda, especialmente por la instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Las tareas básicas de revisión arrancan en torno a los $50.000 y pueden llegar a $125.000.

Cuando se trata de realizar nuevas conexiones eléctricas o adaptar instalaciones existentes, los costos comienzan entre $40.000 y $60.000, pero pueden elevarse hasta un rango de entre $133.000 y $167.000 según la complejidad del trabajo.

En el caso de la instalación completa de un aire acondicionado, la mano de obra puede partir de los $135.000 y superar los $250.000, especialmente en equipos de mayor tamaño o instalaciones complejas.