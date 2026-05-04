Cuánto cuesta prepararse para el invierno 2026 en Argentina

Las temperaturas empiezan a bajar y, con los primeros días fríos del año, muchos hogares vuelven a mirar el mismo tema: cuánto cuesta calefaccionarse en 2026. La consulta aparece sobre todo entre quienes no tienen ningún equipo instalado, quienes necesitan reemplazar una estufa que se rompió o quienes buscan renovar la calefacción antes de que llegue la parte más fuerte del invierno .

El contexto climático, de todos modos, tiene un matiz importante. El último Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional no anticipa un invierno extremo para los próximos meses. Según los modelos oficiales, no aparecen señales de un enfriamiento sostenido a escala nacional y las temperaturas medias serían superiores a lo normal en el área central, el Litoral y el Noroeste. En el resto del país, en tanto, se esperan valores normales o superiores a lo normal .

Eso no significa que el frío vaya a desaparecer. Aunque el invierno podría ser más cálido en varias provincias, habrá mañanas heladas, noches de baja temperatura y jornadas en las que abrigarse no alcanzará para estar cómodo dentro de la casa. Por eso, la búsqueda de estufas , calefactores y equipos frío calor empieza a moverse antes de que el frío se instale del todo.

Entre las opciones más económicas aparecen los calefactores eléctricos, convectores y equipos portátiles de uso simple. Son productos pensados para ambientes chicos o para reforzar la calefacción durante algunas horas del día. En general, los precios se ubican entre los $40.000 y los $80.000, aunque también pueden encontrarse modelos puntuales por debajo de ese rango. Su principal ventaja es que no requieren instalación y se pueden mover de un ambiente a otro.

Un escalón más arriba aparecen las estufas a garrafa, una alternativa muy usada en casas sin conexión a gas natural o en viviendas donde se necesita calefaccionar un ambiente puntual. Estos modelos funcionan con gas envasado y sus valores arrancan cerca de los $129.990. Según la potencia, el tamaño y la marca, también aparecen opciones de $159.990, $169.990, $209.990 y hasta alrededor de $269.990.

calefacción gas.jpg Aunque el SMN no anticipa un invierno extremo, muchas familias ya revisan cuánto cuesta calefaccionar la casa.

Distinto es el caso de las estufas o calefactores a gas natural. En este grupo entran los equipos que se conectan a una instalación fija de la vivienda, muchas veces alimentados por una cañería interna y ubicados contra la pared. En este segmento, los valores se mueven aproximadamente entre los $200.000 y los $400.000, según la potencia y el tipo de salida. Además del precio del aparato, hay que contemplar la instalación, la revisión de la conexión y el trabajo de un gasista matriculado.

Dentro de las alternativas que no dependen de la red de gas también aparecen las estufas a parafina. En los precios relevados, algunos modelos rondan los $339.990. Son equipos que funcionan con un combustible específico y pueden servir en espacios donde no hay gas natural, aunque requieren ciertos cuidados de uso, ventilación y mantenimiento.

Las estufas a leña ocupan otro lugar dentro del mercado. Suelen ser elegidas en casas amplias, zonas frías o viviendas donde la leña está disponible con mayor facilidad. En este caso, los precios pueden arrancar cerca de los $329.990 y llegar a valores cercanos a los $699.990, según el tamaño, la potencia y el diseño del equipo. A eso puede sumarse el kit de instalación, que en algunos comercios aparece alrededor de los $139.990 o $144.990.

Los aires acondicionados frío calor también entran en la cuenta de quienes buscan calefaccionarse en 2026. Su principal ventaja es que sirven tanto para el invierno como para el verano, por lo que la inversión no queda limitada a una sola temporada. Sin embargo, el gasto inicial es más alto: los equipos arrancan desde los $500.000 y pueden subir bastante según las frigorías, la eficiencia energética, la marca y la instalación.

Entre las opciones de mayor valor aparecen las estufas a pellet. Estos equipos funcionan con pequeños cilindros de biomasa prensada, generalmente elaborados con restos de madera compactada. Se alimentan con pellets, tienen una combustión más controlada y suelen destacarse por su rendimiento, pero exigen una inversión inicial importante. Los modelos relevados arrancan cerca de los $829.990 y pueden acercarse al millón de pesos.

Así, el costo de calefaccionarse en 2026 cambia mucho según el tipo de vivienda, el tamaño del ambiente y el uso que se le quiera dar al equipo. Para una solución puntual, los calefactores eléctricos aparecen como la opción más accesible. Para quienes buscan sostener el calor durante más horas o cubrir espacios más grandes, las alternativas a gas, leña, pellet o aire frío calor obligan a pensar en un presupuesto bastante más alto.

Aunque el SMN no anticipa un invierno extremo a escala nacional, la necesidad de calefacción seguirá presente en buena parte del país. La diferencia estará en elegir entre una compra económica para resolver algunos momentos de frío o una inversión mayor para atravesar toda la temporada con más comodidad.