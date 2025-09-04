Mascotas: ¿por qué los animales se nos acercan cuando nos sentimos mal?
Las mascotas reaccionan a nuestro estado emocional con gestos que sorprenden. Su comportamiento revela una sensibilidad que la ciencia empieza a explicar.
Las mascotas tienen una sensibilidad especial para detectar cambios en nuestro estado de ánimo. Cuando estamos tristes, ansiosos o simplemente apagados, es común que se acerquen, nos miren fijamente o se acurruquen sin que se lo pidamos. Este comportamiento, lejos de ser casual, tiene una explicación científica.
Según estudios de neurociencia y etología, los animales, especialmente los mamíferos domésticos como perros y gatos, poseen estructuras cerebrales similares a las humanas que les permiten procesar emociones básicas como miedo, alegría, tristeza e ira. Además, su vínculo con los humanos potencia su capacidad de leer gestos, tonos de voz y lenguaje corporal.
¿Empatía animal o reflejo aprendido de nuestras mascotas?
Los expertos coinciden en que hay una mezcla de factores. Por un lado, los animales aprenden a asociar ciertos comportamientos humanos con estados emocionales: si lloramos, si estamos quietos, si dejamos de hablar. Por otro, hay una respuesta empática genuina, especialmente en animales que han sido criados en entornos afectivos.
Un estudio publicado por la Universidad de Pensilvania demostró que los perros reaccionan con actividad neuronal vinculada a la alegría cuando perciben olores familiares, y con ansiedad ante olores desconocidos. Esto sugiere que no solo reconocen emociones, sino que también las sienten de forma compartida.
Este tipo de conexión emocional también se observa en animales como elefantes, caballos y algunos primates, que muestran comportamientos de consuelo, duelo y protección hacia sus congéneres y hacia humanos. En casa, nuestras mascotas se convierten en un espejo emocional que nos acompaña sin palabras, pero con gestos que reconfortan.