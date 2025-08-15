Mascotas: los beneficios de tener dos gatos en casa

Tener dos gatos como mascotas en lugar de uno puede traer beneficios tanto para ellos como para sus dueños.

Tener un gato en casa conlleva algunas responsabilidades, pero también nos brinda una compañía única. La relación entre un humano y una de estas mascotas puede volverse muy cercana e indispensable. Sin embargo, muchas veces también necesitan estar con otros animales de su especie.

Este es uno de los beneficios a considerar al momento de pensar en tener más de un gato en casa. La compañía de un felino con otro se nota rápidamente en sus juegos, en los momentos de acicalamiento e incluso a la hora de dormir. Los gatos suelen adaptarse con facilidad entre ellos, aunque es importante tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con el territorio de cada uno.

Otros beneficios de tener más de un gato en el hogar En esta sintonía, los gatos son animales que siempre necesitan mantenerse activos. Aunque duermen muchas horas al día, sus momentos de actividad son intensos. Por eso, contar con otro gato con el que puedan jugar los estimula y les ayuda a estar menos estresados y aburridos en casa.

La compañía entre gatos ayuda a reducir el estrés y el aburrimiento. Otro beneficio importante está relacionado con el humano. Si bien un gato siempre es una buena compañía, dos potencian esta sensación, sobre todo en personas adultas mayores. El cuidado de estos animales puede convertirse en un pasatiempo y una rutina gratificante.