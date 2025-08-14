Adiós a las garrapatas en tus mascotas: el ingrediente para alejarlas para siempre

Paralelamente a métodos clásicos como la desparacitación, este ingrediente puede proteger a tus mascotas y a tu hogar de las garrapatas.

Aprende a alejar a las garrapatas de tus mascotas con ingredientes de cocina. Foto: Shutterstock

Aunque en invierno las garrapatas no desaparecen por completo, su presencia suele disminuir. Con el inicio de los días más calurosos, estos insectos vuelven a aparecer y comienzan a ser un problema para nuestras mascotas y debemos pensar nuevamente alternativas para alejarlas.

Tanto perros como gatos se ven amenazados por estos parásitos externos, que tienen grandes posibilidades de transmitir enfermedades, muchas de ellas graves para los animales. Por eso, la prevención y eliminación de pulgas y garrapatas es imprescindible para cuidar su salud.

Es necesario revisar a las mascotas periódicamente, prestando atención a las zonas donde suelen esconderse las garrapatas: detrás de las orejas, debajo de las patas, en el cuello y en la panza. Además, desparasitarlas regularmente ayuda a protegerlas de parásitos internos.

Bañar a los gatos es crucial para combatir a las pulgas y garrapatas Foto: SHUTTERSTOCK Las garrapatas pueden transmitir enfermedades graves a perros y gatos, como babesiosis, ehrlichiosis y anemia. Foto: SHUTTERSTOCK Ingredientes de casa para alejar garrapatas Paralelamente a estos cuidados, existen alternativas naturales que pueden mantener a las garrapatas y pulgas alejadas de las mascotas y sus pertenencias, como cama y juguetes. Entre las más recomendadas está la manzanilla. Se puede preparar una infusión para rociar las pertenencias del perro, así como rincones del jardín o dentro de casa, en esquinas y rincones.

La manzanilla actúa como repelente natural gracias a los compuestos aromáticos y aceites esenciales que contiene, como flavonoides y terpenos. Estos generan un olor que incomoda a los parásitos y dificulta que se acerquen a las zonas rociadas, funcionando como una barrera olfativa.