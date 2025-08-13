Mascotas: cómo evitar que tu perro haga pozos en el jardín

Escarbar es un comportamiento común en los perros que puede tener varias causas. Qué hacer con tus mascotas para frenar esta práctica.

Tener nuevas mascotas en el hogar implica una gran responsabilidad y debemos saber que, sobre todo, debemos dedicarles tiempo para entrenarlos y educarlos, de manera que se adapten a las reglas de la casa. Aunque los primeros días puedan ser un poco difíciles, los animales aprenden rápido y pronto ya no habrá que preocuparse por malos comportamientos.

Uno de los comportamientos más indeseados de nuestras mascotas al principio es escarbar o hacer pozos en el jardín. Esta práctica es común y puede tener varias causas; identificarlas hará que la tarea de adiestramiento sea mucho más sencilla.

Cómo impedir que los perros hagan pozos en el jardín Foto: Archivo MDZ Con tiempo y paciencia, nuestros perros pueden mejorar sus comportamientos. Foto: Archivo MDZ Algunas causas de cavar pozos Existen varias razones por las que un perro hace un pozo en el jardín. En muchas ocasiones se trata de un problema de ansiedad debido a la falta de ejercicio o al aburrimiento. Una solución efectiva es armar una rutina de paseos diarios, de modo que el perro pueda canalizar su energía de manera saludable.

Por otro lado, los animales también pueden cavar cuando sienten frío o calor, ya que la tierra les proporciona un refugio o un lugar más fresco donde descansar. Además, suelen realizarlo cuando quieren guardar un objeto preciado, como un hueso, para que nadie se lo robe.