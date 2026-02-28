Perros en casa: cómo eliminar los pelos del sillón de forma fácil y rápida

Vivir con perros dentro de la casa puede implicar la acumulación de pelos en sillones y superficies, pero existen métodos simples y efectivos para eliminarlos.

Mantener rutinas de limpieza semanales evita que los pelos de los perros se acumulen en la casa. Foto: Shutterstock

El truco definitivo para decirle adiós a los pelos: económico y rápido El truco definitivo consiste en utilizar un guante de goma, como los de limpieza, ligeramente humedecido. Al pasarlo por la superficie del sillón, la fricción y la electricidad estática hacen que los pelos se agrupen y se despeguen con facilidad. En pocos minutos se forman “rollos” de pelo que pueden retirarse a mano.

Otra alternativa práctica es usar una espátula de goma o un secador de vidrios. Este elemento, al deslizarse sobre la tela, arrastra los pelos acumulados sin dañar el tapizado. Es especialmente útil en sillones de tela gruesa donde el pelo suele quedar más adherido.

AFIP busca formalizar el trabajo de empleadas domésticas en casas donde la persona no está registrada Foto: Shutterstock Un guante de goma puede ser clave para remover pelos adheridos en tapizados de tela. Shutterstock Los especialistas en limpieza recomiendan realizar este procedimiento al menos una vez por semana si el perro pierde mucho pelo. Con herramientas simples y sin necesidad de productos costosos, es posible mantener el sillón limpio aun con perros dentro de la casa. La clave está en la constancia y en aplicar métodos que realmente despeguen el pelo, en lugar de solo moverlo de un lado a otro.