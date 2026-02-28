Perros en casa: cómo eliminar los pelos del sillón de forma fácil y rápida
Vivir con perros dentro de la casa puede implicar la acumulación de pelos en sillones y superficies, pero existen métodos simples y efectivos para eliminarlos.
Tener perros dentro de la casa implica, sin dudas, compañía y cariño, pero también un desafío que todos los dueños de mascotas viven: los pelos que quedan adheridos al sillón. Aunque aspirar ayuda, muchas veces no es suficiente para desprender el pelo incrustado en la tela. Sin embargo, existe un método simple y efectivo que se volvió uno de los más recomendados.
El truco definitivo para decirle adiós a los pelos: económico y rápido
El truco definitivo consiste en utilizar un guante de goma, como los de limpieza, ligeramente humedecido. Al pasarlo por la superficie del sillón, la fricción y la electricidad estática hacen que los pelos se agrupen y se despeguen con facilidad. En pocos minutos se forman “rollos” de pelo que pueden retirarse a mano.
Otra alternativa práctica es usar una espátula de goma o un secador de vidrios. Este elemento, al deslizarse sobre la tela, arrastra los pelos acumulados sin dañar el tapizado. Es especialmente útil en sillones de tela gruesa donde el pelo suele quedar más adherido.
Los especialistas en limpieza recomiendan realizar este procedimiento al menos una vez por semana si el perro pierde mucho pelo. Con herramientas simples y sin necesidad de productos costosos, es posible mantener el sillón limpio aun con perros dentro de la casa. La clave está en la constancia y en aplicar métodos que realmente despeguen el pelo, en lugar de solo moverlo de un lado a otro.
Qué hacer con mis mascotas para que pierdan menos pelo
Para que las mascotas pierdan menos pelo, los especialistas recomiendan mantener un cepillado regular, que elimine el pelo suelto antes de que caiga en la casa, ofrecer una alimentación equilibrada rica en ácidos grasos y respetar los controles veterinarios. También es importante evitar el estrés y utilizar productos de higiene adecuados para cada tipo de pelaje, ya que una piel sana influye directamente en la cantidad de pelo que se desprende.