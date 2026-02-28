Mezclar hojas de laurel y bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La combinación de laurel y bicarbonato de sodio se volvió un truco popular por sus propiedades desodorizantes y su uso práctico en distintos espacios.

La combinación de hojas de laurel y bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los trucos caseros más comentados para el hogar. Aunque ambos ingredientes suelen utilizarse por separado, al mezclarlos potencian ciertas propiedades que pueden resultar muy útiles en tareas domésticas.

Neutralizador natural de olores para placares y ambientes cerrados Uno de los usos más difundidos es como neutralizador de olores. El bicarbonato es reconocido por su capacidad para absorber la humedad y eliminar malos aromas, mientras que el laurel aporta un perfume natural intenso. Colocar la mezcla en pequeños recipientes dentro de placares, alacenas o ambientes cerrados ayuda a mantener el aire más fresco.

También se recomienda para ahuyentar insectos en espacios reducidos. El aroma del laurel resulta desagradable para algunas plagas domésticas, y el bicarbonato contribuye a mantener la zona seca, lo que dificulta la proliferación de ciertos insectos.

laurel El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber humedad y neutralizar olores. Shutterstock Otros usos del laurel y bicarbonato Otra aplicación frecuente es en la limpieza de superficies. Triturando las hojas de laurel y mezclándolas con bicarbonato, se puede obtener un polvo levemente abrasivo que ayuda a desodorizar tachos de basura o rincones con olor persistente.