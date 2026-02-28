Hervir hojas de ruda en casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Las hojas de ruda estan vinculadas a la protección del hogar y a limpiar energías. Cómo usarlas de una manera segura.
Hervir hojas de ruda en casa es una práctica tradicional que se transmite de generación en generación, especialmente en hogares donde se valoran los usos medicinales y energéticos de las plantas. Esta costumbre se asocia tanto a beneficios para la salud como a creencias populares vinculadas a la protección del hogar.
Para qué sirve hervir hojas de ruda
Desde el punto de vista herbal, la ruda es conocida por sus propiedades digestivas y antiespasmódicas. El vapor que se desprende al hervir sus hojas puede utilizarse para aromatizar ambientes y, según la tradición, ayudar a aliviar molestias leves como dolores de cabeza o sensación de pesadez.
En algunos casos, el agua de ruda se emplea para limpiezas del hogar o incluso para baños de descarga, dentro de prácticas culturales que le atribuyen cualidades protectoras y purificadoras.
Por qué lo recomiendan
Muchas personas recomiendan hervir ruda para “limpiar energías ” o renovar el ambiente del hogar. Dentro de distintas tradiciones populares, especialmente en América Latina, se cree que esta planta ayuda a alejar la negatividad, cortar rachas adversas y generar una sensación de equilibrio. El vapor que desprende al hervirse se asocia simbólicamente con la purificación del espacio, mientras que el agua resultante suele utilizarse para rociar ambientes, limpiar pisos o realizar baños rituales.
En el plano simbólico, la ruda está vinculada a la protección y la buena fortuna. Hay quienes la utilizan a comienzos de mes o en fechas específicas como parte de rituales destinados a “abrir caminos” o atraer prosperidad. Más allá de la creencia individual, estas prácticas suelen tener un fuerte componente cultural y emocional, ya que funcionan como actos de renovación y cambio de ciclo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ruda es una planta potente. No se recomienda su consumo sin supervisión profesional, ya que en dosis inadecuadas puede resultar tóxica. Por eso, si se utiliza, debe hacerse con precaución y evitando la ingesta sin indicación médica.