Versátiles y económicas: las alpargatas de la abuela son la nueva tendencia que no esperabas

Una prenda del verano que promete conquistar todas las estaciones del año y están cargadas de estilo.

Una prenda que muchos habían dejado en el olvido vuelve a surgir y conquistar el placard de jóvenes y adultos. Las alpargatas, que a menudo se asocian al verano, prometen acompañarnos durante todo el año gracias a su comodidad, estética elegante y versatilidad para adaptarse a cada ocasión.

Esta moda del pasado llega al 2026 con suelas de esperanto, tejidos naturales y diseños cómodos que se adaptan al ritmo laboral de cada persona. Además, se trata de un calzado fresco y ligero ideal para el verano, la primavera y el otoño, aunque muchos lo utilizan con medias durante el invierno.

alpargata shutterstock La prenda con una gran historia que se convierte en la nueva tendencia. Shutterstock Además, es una tendencia que va en línea con la estética sostenible que muchos impulsan. Debido al incremento de reciclaje y conciencia social sobre el medio ambiente, la forma de vestirnos ha dado un ligero giro, privilegiando a las prendas fabricadas con elementos naturales o reciclados.

La historia detrás de las alpargatas En Argentina, las alpargatas son un símbolo de identidad y tradición. Su origen se remonta hacia la época colonial, aunque algunos historiadores sugieren que llegaron antes a la región. Con el tiempo se convirtieron en una prenda típica del gaucho pampeano que perduró por años.