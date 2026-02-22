Ni químicos ni gastos extra: el repelente casero contra pulgas y garrapatas

Las mascotas en el hogar son sinónimo de alegría, pero en ocasiones aparece una batalla contra las pulgas y garrapatas. Si bien hay muchas soluciones químicas, se puede preparar un repelente casero económico. Solo se neecesitará hervir las hojas de unas plantas.

Este tipo de parásitos se guían por el calor y el rastro olfativo. Los aceites esenciales intensos de estas plantas los terminan desorientando por completo.

En el caso de la menta aporta mentol, la albahaca tiene eugenol y la ruda desprende compuestos volátiles que son insoportables para los insectos. Si bien no son un sustituto de una infección grave, funcionan como una buena barrera natural.

Para este repelente casero se necesitará un puñado de hojas frescas de ruda, menta y albahaca, agua, un chorrito de vinagre de manzana y un envase con un atomizador.

Luego hervir las hierbas durante quince minutos para extraer los aceites esenciales. Dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente y colar. Por último, llenar el atomizador hasta tres cuartas partes con la infusión. Añadir bicarbonato de sodio y el vinagre.

Cerrar el envase y agitar antes de cada aplicación para que los componentes se integren.

En el hogar se aplica rociando alfombras, mantas, camas de las mascotas y rincones del patio. En la mascota se puede aplicar en el pelaje cada 48 o 72 horas.