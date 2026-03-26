Netflix: película basada en hechos reales que dura más de dos horas y te erizará la piel

Una sombra en mi ojo, disponible en Netflix, es una película sobre un hecho trágico que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

Si eres amante de la películas basadas en hechos reales, aquí te dejamos un drama que no podés dejar de ver en Netflix. Se llama Una sombra en mi ojo, se estrenó en 2021 y habla sobre un hecho trágico que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón!

La película fue dirigida por Ole Bornedal y la historia se centra en un suceso real ocurrido en Copenhague, Dinamarca, durante la etapa final de la guerra, cuando una misión aliada tuvo consecuencias inesperadas y devastadoras.

NETFLIX. Una sombra en mi ojo NETFLIX. Una sombra en mi ojo NETFLIX La trama muestra cómo varias vidas se entrelazan después de que una bomba impactara accidentalmente en una escuela llena de niños. Este ataque surge de un error durante una operación militar, y la película sigue las historias de quienes vivieron ese día y sus secuelas.

En el reparto está Fanny Bornedal, Alex Høgh Andersen, Bertram Bisgaard, Danica Curcic, Ester Birch, Ella Nilsson, Malena Lucia Lodahl, Alban Lendorf, Inge Sofie Skovbo, Malene Beltoft Olsen, James Tarpey, Mads Riisom y Maria Rossing, entre otros.

La película tiene una duración de 107 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. Es una buena opción disponible en Netflix si quieres ver una película histórica que te hará reflexionar.