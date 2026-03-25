Lagartijas en casa: los trucos infalibles para ahuyentarlas sin lastimarlas

La lagartijas no representan peligro para las personas, sin embargo casi nadie las quiere dentro del hogar. Se puede usar un repelente natural.

Las lagartijas son aliadas silenciosas que son muy útiles para controlar plagas como moscas y mosquitos. Es común que muchos no quieran tenerlas en el hogar. Lo bueno es que no hay que recurrir a químicos para ahuyentarlas, sino que hay un repelente natural efectivo.

Lagartijas afuera Para que los reptiles se vayan del hogar por su propia cuenta se pueden usar elementos que están en la cocina para crear barreras de olor. El ajo y la cebolla son ideales porque las lagartijas tienen un olfato muy sensible. Se pueden colocar en los marcos de las ventanas, puertas o rincones estratégicos y será un repelente natural inmediato.

lagartija Shutterstock Las lagartijas no representan ningún peligro. Otra opción es usar cáscaras de huevo vacías en macetas, balcones o cerca de las grietas. Las lagartijas perciben una presencia extraña y prefieren evitar esas zonas. Además, si los ambientes dentro del hogar están libres de hormigas, arañas y polillas no tendrán necesidad de entrar.

Más allá de los repelentes, hay ajustes que marcan la diferencia como el sellado de los accesos. Para eso se revisan las grietas en las paredes, espacios bajo las puertas o rendijas de la ventana. Las pilas de leña o cajas acumuladas no son buenas. Mantener el orden en el hogar evitará posibles escondites.