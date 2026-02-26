Si ves lagartijas en el jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno
La aparición de lagartijas en casa y jardín, frecuente en verano, tiene un significado positivo y beneficios ecológicos.
La presencia de lagartijas en el jardín suele generar dudas, pero en la mayoría de los casos tiene significados positivos. Estos pequeños reptiles aparecen en espacios donde encuentran alimento, refugio y condiciones ambientales adecuadas, por lo que su presencia indica que el entorno mantiene cierto equilibrio natural.
Beneficios de las lagartijas en el jardín
Uno de los principales beneficios de tener lagartijas en el jardín es que actúan como control biológico de plagas. Se alimentan de insectos como hormigas, mosquitos, arañas y pequeños escarabajos, ayudando a reducir su población sin necesidad de recurrir a productos químicos. De esta manera, contribuyen a mantener el ecosistema saludable.
Te Podría Interesar
Además, las lagartijas suelen instalarse en suelos con buena exposición al sol, vegetación variada y ausencia de contaminación excesiva. Esto significa que el jardín de nuestra casa ofrece un hábitat adecuado y relativamente sano. En términos ecológicos, su presencia puede interpretarse como un indicador de biodiversidad.
Otro aspecto importante es que no representan un riesgo para las personas ni para las mascotas en condiciones normales. Son animales esquivos, no agresivos y tienden a huir ante la presencia humana. Por eso, no es necesario ahuyentarlas si aparecen de manera ocasional.
Es por esto que ver lagartijas en el jardín no es un problema, sino una señal de equilibrio natural. Favorecer espacios con plantas, rincones con piedras y evitar el uso excesivo de pesticidas puede ayudar a conservar este pequeño pero valioso aliado del entorno.