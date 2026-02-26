Si ves lagartijas en el jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

La aparición de lagartijas en casa y jardín, frecuente en verano, tiene un significado positivo y beneficios ecológicos.

Las lagartijas en el jardín son un indicador de biodiversidad. Foto: Shutterstock

La presencia de lagartijas en el jardín suele generar dudas, pero en la mayoría de los casos tiene significados positivos. Estos pequeños reptiles aparecen en espacios donde encuentran alimento, refugio y condiciones ambientales adecuadas, por lo que su presencia indica que el entorno mantiene cierto equilibrio natural.

Beneficios de las lagartijas en el jardín Uno de los principales beneficios de tener lagartijas en el jardín es que actúan como control biológico de plagas. Se alimentan de insectos como hormigas, mosquitos, arañas y pequeños escarabajos, ayudando a reducir su población sin necesidad de recurrir a productos químicos. De esta manera, contribuyen a mantener el ecosistema saludable.

Además, las lagartijas suelen instalarse en suelos con buena exposición al sol, vegetación variada y ausencia de contaminación excesiva. Esto significa que el jardín de nuestra casa ofrece un hábitat adecuado y relativamente sano. En términos ecológicos, su presencia puede interpretarse como un indicador de biodiversidad.

Las lagartijas son reptiles inofensivos, aunque poco agradables a los ojos. Foto: Wikipedia Las lagartijas pueden ayudar a controlar plagas en el jardín. Foto: Wikipedia Otro aspecto importante es que no representan un riesgo para las personas ni para las mascotas en condiciones normales. Son animales esquivos, no agresivos y tienden a huir ante la presencia humana. Por eso, no es necesario ahuyentarlas si aparecen de manera ocasional.