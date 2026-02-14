Qué significa encontrar lagartijas en casa y por qué deberías dejarlas

La presencia de lagartijas en el hogar puede generar sorpresa, pero estos pequeños reptiles aportan beneficios al actuar como control natural de insectos.

Las lagartijas ayudan a reducir la presencia de insectos dentro de la casa. Foto: Shutterstock

Encontrar lagartijas en casa puede generar sorpresa o incluso rechazo, pero su presencia no suele ser un problema. De hecho, en la mayoría de los casos indica que el entorno ofrece condiciones favorables de temperatura y alimento, algo habitual durante los meses más cálidos.

Las lagartijas suelen ingresar al hogar en busca de refugio, especialmente si encuentran rincones cálidos, humedad o pequeñas aberturas por donde entrar. Sin embargo, lejos de ser una amenaza, cumplen un rol importante en el equilibrio del ambiente.

Por qué es mejor no eliminarlas Uno de los principales beneficios de las lagartijas es que se alimentan de insectos. Mosquitos, moscas, cucarachas pequeñas y arañas forman parte de su dieta. Es decir, actúan como un control biológico natural dentro del hogar. Además, no son animales agresivos ni representan un riesgo para las personas. No atacan y, ante la presencia humana, suelen huir rápidamente para esconderse.

Qué hacer si aparecen lagartijas en casa Si bien no es necesario eliminarlas, sí se pueden tomar medidas para evitar su ingreso si resultan incómodas: