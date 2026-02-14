Qué significa encontrar lagartijas en casa y por qué deberías dejarlas
La presencia de lagartijas en el hogar puede generar sorpresa, pero estos pequeños reptiles aportan beneficios al actuar como control natural de insectos.
Encontrar lagartijas en casa puede generar sorpresa o incluso rechazo, pero su presencia no suele ser un problema. De hecho, en la mayoría de los casos indica que el entorno ofrece condiciones favorables de temperatura y alimento, algo habitual durante los meses más cálidos.
Las lagartijas suelen ingresar al hogar en busca de refugio, especialmente si encuentran rincones cálidos, humedad o pequeñas aberturas por donde entrar. Sin embargo, lejos de ser una amenaza, cumplen un rol importante en el equilibrio del ambiente.
Por qué es mejor no eliminarlas
Uno de los principales beneficios de las lagartijas es que se alimentan de insectos. Mosquitos, moscas, cucarachas pequeñas y arañas forman parte de su dieta. Es decir, actúan como un control biológico natural dentro del hogar. Además, no son animales agresivos ni representan un riesgo para las personas. No atacan y, ante la presencia humana, suelen huir rápidamente para esconderse.
Qué hacer si aparecen lagartijas en casa
Si bien no es necesario eliminarlas, sí se pueden tomar medidas para evitar su ingreso si resultan incómodas:
-
Sellar grietas o pequeñas aberturas en puertas y ventanas.
Colocar burletes y mosquiteros.
Mantener el orden y la limpieza para reducir la presencia de insectos, su principal fuente de alimento.
En síntesis, encontrar lagartijas en casa no es señal de algo negativo. Por el contrario, suelen ser indicadoras de un ecosistema activo y pueden convertirse en aliadas silenciosas para mantener a raya a otros insectos.