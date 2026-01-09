Qué significa que aparezcan lagartijas en casa durante el verano

Las lagartijas en casa durante el verano revelan un entorno equilibrado y lleno de vida; lejos de ser una plaga, son aliadas naturales contra insectos.

Las lagartijas aparecen con más frecuencia en verano. Foto: Wikipedia

En las tardes calurosas, cuando el sol golpea fuerte en verano y los insectos se multiplican, es común ver pequeñas lagartijas desplazándose por las paredes, patios o macetas. Su presencia genera curiosidad y, a veces, sorpresa. Pero lejos de ser un problema, estos reptiles son un signo de que el entorno está vivo y en equilibrio y tienen algunos beneficios.

Por qué aparecen en casa Las lagartijas buscan espacios donde encuentran lo que necesitan para sobrevivir: