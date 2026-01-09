Qué significa que aparezcan lagartijas en casa durante el verano
Las lagartijas en casa durante el verano revelan un entorno equilibrado y lleno de vida; lejos de ser una plaga, son aliadas naturales contra insectos.
En las tardes calurosas, cuando el sol golpea fuerte en verano y los insectos se multiplican, es común ver pequeñas lagartijas desplazándose por las paredes, patios o macetas. Su presencia genera curiosidad y, a veces, sorpresa. Pero lejos de ser un problema, estos reptiles son un signo de que el entorno está vivo y en equilibrio y tienen algunos beneficios.
Por qué aparecen en casa
Las lagartijas buscan espacios donde encuentran lo que necesitan para sobrevivir:
Alimento: insectos como mosquitos, hormigas y arañas.
Refugio: grietas, piedras y rincones protegidos.
Humedad y sombra: jardines regados y vegetación abundante.
Calor y luz artificial: que atraen insectos y, con ellos, a las lagartijas.
Beneficios de su presencia
-
Funcionan como controladores naturales de plagas.
Indican un ambiente saludable y biodiverso.
En algunas culturas, se las asocia con buena suerte y adaptación.
Cómo convivir con lagartijas
-
No eliminarlas: son inofensivas y útiles.
Mantener la limpieza: para evitar exceso de insectos.
Cerrar grietas: si no se desea que entren al interior.
Aceptar su rol: en patios y jardines son parte del ecosistema veraniego.
En definitiva, la aparición de lagartijas en el hogar durante el verano no debe interpretarse como una señal negativa, sino como una consecuencia natural de un ambiente cálido y con presencia de vida. Estos pequeños reptiles cumplen un rol clave en el equilibrio del ecosistema, ayudan a mantener a raya a los insectos y no representan ningún riesgo para las personas