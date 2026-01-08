Limpieza de pileta de lona en verano: cómo mantenerla limpia sin vaciarla
En verano, mantener limpia la pileta sin vaciarla es posible con rutinas simples y cuidados básicos.
Las piletas tipo pelopincho son protagonistas del verano: prácticas, económicas y fáciles de instalar. Sin embargo, mantener el agua limpia durante semanas sin tener que vaciarla es el gran desafío. La clave está en combinar rutinas diarias con productos básicos que aseguren higiene y frescura.
Cuidados diarios imprescindibles para la pileta de lona
Retirar hojas e insectos: usar una red o colador cada día evita que se descompongan en el agua.
Cepillar paredes y fondo: previene la formación de algas y mantiene la lona en buen estado.
Cubrir la pileta: una lona protectora reduce la entrada de polvo, hojas y bichos.
Tratamiento del agua
Cloro en dosis correctas: aplicar la cantidad justa mantiene el agua desinfectada sin dañar la lona ni irritar la piel.
Controlar el pH: lo ideal es mantenerlo entre 7,2 y 7,6 para que el cloro actúe correctamente.
Filtrado o recirculación: si la pileta tiene filtro, hacerlo funcionar varias horas al día prolonga la vida útil del agua.
Trucos caseros: pequeñas cantidades de bicarbonato ayudan a estabilizar el pH y mejorar la claridad.
Precauciones necesarias
No excederse con el cloro: puede dañar la lona y causar irritación.
Evitar el agua estancada: sin limpieza ni filtrado, se vuelve verde en pocos días.
No mezclar productos sin asesoramiento: combinar químicos incorrectos puede ser peligroso.
Mantener limpia la pelopincho en verano no requiere vaciarla constantemente. Con una rutina mínima de limpieza diaria, control del pH y uso correcto de cloro, se puede disfrutar de agua cristalina durante semanas, ahorrando tiempo y evitando el desperdicio de agua.