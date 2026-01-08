Ideal para el verano: tres postres con limón que no necesitan horno
El limón es el protagonista del verano con postres fáciles, frescos y sin horno para disfrutar en casa.
El limón es ese ingrediente que nunca falla para postres: es fresco, versátil y perfecto para darle un toque ácido. En Un postre refrescante e ideal para difrutar cada bocado , cuando el calor se hace presente y nadie quiere prender el horno, aparecen recetas simples que conquistan a toda la familia.
Tres postres fáciles y refrescantes
1. Mousse de limón
Ligera, aireada y con ese equilibrio justo entre dulzura y acidez. Se prepara con jugo de limón, leche condensada y crema batida. En apenas minutos, tenés un postre que se sirve frío y que siempre sorprende.
Paso a paso:
Mezclar leche condensada con jugo de limón.
Batir la crema hasta que forme picos suaves.
Incorporar la crema con movimientos envolventes.
Llevar a la heladera por 2 horas.
Servir en copas y decorar con ralladura.
2. Tarta fría de limón
La base se hace con galletas molidas y manteca, y el relleno con crema de limón y leche condensada. Se deja enfriar en la heladera y listo: una tarta fresca, cremosa y sin necesidad de horno.
Paso a paso:
Moler galletas y mezclarlas con manteca derretida.
Presionar en un molde desmontable y enfriar.
Mezclar leche condensada, crema y jugo de limón.
Verter el relleno sobre la base.
Refrigerar 3–4 horas y decorar con rodajas de limón.
3. Cheesecake de limón sin cocción
Con base de galletas y un relleno de queso crema, jugo de limón y gelatina sin sabor, este postre combina textura suave con un sabor cítrico irresistible. Ideal para servir en porciones individuales.
Paso a paso:
Preparar base de galletas molidas con manteca y enfriar.
Hidratar gelatina sin sabor y disolver a baño María.
Batir queso crema con azúcar y jugo de limón.
Incorporar la gelatina disuelta en hilo.
Verter sobre la base y refrigerar 4–6 horas.
Servir con ralladura o crema batida.
El toque perfecto para el verano
Estos postres no solo son fáciles de preparar, sino que también se convierten en la mejor opción para reuniones familiares, tardes de pileta o simplemente para darse un gusto. El limón aporta frescura y ligereza, convirtiéndose en el aliado ideal de la temporada.