Ideal para el verano: tres postres con limón que no necesitan horno

El limón es el protagonista del verano con postres fáciles, frescos y sin horno para disfrutar en casa.

El mousse de limón es un clásico fresco y rápido para el verano. Foto: Archivo

El limón es ese ingrediente que nunca falla para postres: es fresco, versátil y perfecto para darle un toque ácido. En Un postre refrescante e ideal para difrutar cada bocado , cuando el calor se hace presente y nadie quiere prender el horno, aparecen recetas simples que conquistan a toda la familia.

Tres postres fáciles y refrescantes 1. Mousse de limón Ligera, aireada y con ese equilibrio justo entre dulzura y acidez. Se prepara con jugo de limón, leche condensada y crema batida. En apenas minutos, tenés un postre que se sirve frío y que siempre sorprende.

Paso a paso:

Mezclar leche condensada con jugo de limón.

Batir la crema hasta que forme picos suaves.

Incorporar la crema con movimientos envolventes.

Llevar a la heladera por 2 horas.

Servir en copas y decorar con ralladura. 2. Tarta fría de limón La base se hace con galletas molidas y manteca, y el relleno con crema de limón y leche condensada. Se deja enfriar en la heladera y listo: una tarta fresca, cremosa y sin necesidad de horno.

Paso a paso: