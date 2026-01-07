Para el verano: tres ensaladas con papa que son frescas y rendidoras

En verano, nada mejor que una ensalada fresca y rendidora: tres opciones con papa que combinan sabor, practicidad y color para disfrutar en los días de calor.

La papa es protagonista de ensaladas frescas y rendidoras para el verano.

Cuando sube la temperatura, la cocina pide platos simples, frescos y que rindan sin perder sabor. En ese escenario, la papa, infaltable en la mesa argentina, se reinventa y se convierte en la base perfecta para ensaladas livianas, prácticas y fáciles de adaptar a cualquier comida del verano.

Ensalada de papa clásica con huevo y perejil La primera opción es la ensalada de papa clásica con huevo y perejil, un infalible que atraviesa generaciones. Papas hervidas en cubos, huevo duro y perejil fresco se combinan con aceite de oliva y un toque de vinagre. Servida bien fría y con unas gotas de limón, es ideal para almuerzos rápidos o como guarnición liviana.

Sencilla y llena de sabor La clásica con huevo y perejil nunca falla en la mesa argentina. CUkit Ensalada de papa con atún y cebolla morada Para quienes buscan un plato más completo, la ensalada de papa con atún y cebolla morada suma proteínas y sabor sin complicaciones. Las papas hervidas se mezclan con atún en lata, cebolla morada en juliana y aceitunas negras. Puede llevar mayonesa ligera o, para una versión más fresca, yogur natural. Es una alternativa práctica que funciona como plato único en días de calor intenso.

Ensalada de papa rústica con rúcula y tomates cherry La tercera propuesta es una ensalada de papa rústica con rúcula y tomates cherry, perfecta para acompañar carnes a la parrilla o comidas al aire libre. Las papas se cocinan al horno con piel, se combinan con rúcula fresca, tomates cherry y queso fresco, y se completan con un aderezo suave de mostaza y miel. Servida tibia, logra un contraste ideal entre lo crocante y lo fresco.