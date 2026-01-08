Verano en Mendoza: la quebrada ideal para escapar del calor a pocos kilómetros de la ciudad

Mendoza ofrece en verano destinos naturales como la Quebrada de los Berros, cerca de la ciudad y rodeados de flora autóctona.

Mendoza tiene lugares espectaculares llenos de vegetación autóctona, lugares para conectar con la naturaleza y con posibilidades de recorrerlos sin grandes dificultades técnicas en verano. Uno de estos lugares es la Quebrada de los Berros, en Blanco Encalada.

Este lugar está a solo 35 km de la ciudad de Mendoza y se accede por la Ruta 82 hacia Cacheuta. Al pasar la central hidroeléctrica Álvarez Condarco, donde se distinguen los grandes tubos de Irrigación que bajan de la montaña, comienza el sendero. Desde allí, el recorrido se interna en un paisaje de arena gruesa, arroyos que aparecen y desaparecen, y paredes verticales que enmarcan la quebrada.

Flora y entorno en la quebrada Durante el trayecto se puede observar una gran variedad de especies autóctonas:

Chañar

Jarilla

Coirones

Carqueja

Tomillo

Salvia

Cola de caballo

Cactus

Rosas mosquetas La quebrada arranca a los 1200 msnm y llega hasta los 2100 msnm, con un entorno húmedo que favorece el crecimiento de berros en las surgentes de agua.

image El arroyo aparece y desaparece entre la arena de la quebrada.. Foto: Wikiloc Agua y descanso A las dos horas de caminata se encuentra una vertiente de agua potable, ideal para recargar botellas. Más adelante, el arroyo brota entre la arena y permite descansar en un entorno de silencio absoluto, acompañado solo por el sonido del agua y los pájaros. Es un lugar perfecto para hacer un asado, acampar una noche o simplemente disfrutar de la tranquilidad.