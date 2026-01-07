Verano a pocas horas de Neuquén: el destino que enamora por sus paisajes

En verano, Neuquén despliega todo su encanto en Caviahue y Copahue, destinos de montaña que combinan paisajes volcánicos, cascadas y araucarias.

En el norte de la Patagonia, entre araucarias milenarias y paisajes volcánicos que parecen de otro planeta, Caviahue y Copahue se consolidan como uno de esos destinos que sorprenden a cada paso. A unos 360 kilómetros de la capital neuquina, esta villa de montaña combina naturaleza extrema, tranquilidad y escenarios únicos, ideales para una escapada corta pero intensa en verano.

Durante el verano, la región despliega su versión más colorida. Cascadas, lagunas y senderos invitan a recorrer el entorno con calma, mientras el volcán Copahue marca el pulso del paisaje. Caviahue puede visitarse durante todo el año, pero en la temporada estival es cuando se vuelve perfecta para quienes buscan caminatas, aire puro y postales inolvidables, sin las multitudes de otros destinos patagónicos.

Destinos imperdibles en verano Uno de los imperdibles es el Salto del Agrio, una cascada de más de 40 metros que cae sobre un cañón formado por antiguas coladas de lava. Los minerales del río tiñen las paredes de tonos ocres, verdes y anaranjados, creando una escena impactante y muy fotogénica. Está a solo 14 kilómetros del centro y el acceso es libre, lo que lo convierte en una de las excursiones más elegidas.

Este paisaje parece irreal por la hermosura que despliega Foto: @somos.caviahue El verano realza cascadas, lagunas y senderos rodeados de araucarias milenarias. Foto: @somos.caviahue Otra caminata clásica es la que lleva a la Laguna Escondida, un pequeño espejo de agua ubicado en lo alto de un farallón, con vistas privilegiadas al lago Caviahue y al volcán Copahue. El sendero es corto y accesible, rodeado de araucarias que le dan al paisaje un aire casi jurásico. Para quienes prefieren recorridos más amplios, el circuito de las siete cascadas del Agrio ofrece un paseo tranquilo entre saltos de agua, ideales para detenerse, tomar mates y disfrutar del silencio.