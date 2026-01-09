Este Samsung gama media llega con un precio muy barato en Mercado Libre

Samsung y Mercado Libre volvieron a apostar por una promoción fuerte para el verano , y esta vez el protagonista es el Samsung Galaxy A36 . Con un recorte de precio que lo acerca a segmentos más accesibles, el equipo se posiciona como un “gama media premium” pensado para quienes priorizan pantalla, autonomía y un set de cámaras versátil, sin saltar a los valores de un flagship.

Uno de los puntos más sólidos del Galaxy A36 es su panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ (2340 x 1080) y tasa de refresco de 120 Hz. En el uso diario esto se traduce en desplazamientos suaves, buena respuesta en redes sociales y una experiencia muy cómoda para video y juegos. Además, suma hasta 1200 nits de brillo, un dato importante para exteriores, y protección Gorilla Glass Victus+, que le da un extra de tranquilidad para el uso cotidiano.

En mano, el teléfono apuesta por una estética sobria y moderna, con una parte trasera de vidrio que eleva la sensación de calidad. No es solo “lindo”: también suma certificación IP67, por lo que resiste polvo y salpicaduras e incluso inmersiones puntuales, algo que no siempre aparece en este rango.

En el corazón del Samsung Galaxy A36 aparece el Snapdragon 6 Gen 3 (octa-core hasta 2.4 GHz) acompañado por GPU Adreno 710. Para tareas habituales —mensajería, cámara, navegación, streaming— se mueve con soltura. También es capaz con juegos, aunque el propio perfil del equipo marca un límite: en sesiones largas puede calentarse un poco, especialmente si se exige al máximo.

En conectividad viene bien cubierto: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC para pagos. Y en software, llega con Android 15 y One UI 7.0, con la ventaja de un ecosistema muy pulido y opciones útiles de personalización. A eso se suma Samsung Knox Vault (EAL5+), orientado a reforzar la seguridad de datos sensibles.

Un detalle a considerar: ofrece versiones con 6/8/12 GB de RAM y 128/256 GB de almacenamiento, pero sin ranura microSD. Si sos de acumular videos y fotos, conviene pensar bien qué variante elegir.

Batería 5000 mAh, cámaras 50 MP con OIS y descuento: $589.999 en Mercado Libre.

Cámaras y batería: buenas armas de Samsung

El módulo trasero combina una principal de 50 MP con OIS, una ultra gran angular de 8 MP y una macro de 5 MP; adelante, 12 MP para selfies. La cámara principal, con estabilización, suele ser la más confiable: entrega resultados sólidos y se apoya en mejoras por software e IA para ajustar escenas. La ultra gran angular suma versatilidad, aunque como es habitual en gama media, rinde mejor con buena luz.

En autonomía, la batería de 5000 mAh puede estirarse a dos días con uso moderado, un punto alto para quienes no quieren vivir pegados al cargador. El equipo soporta carga rápida de 45W, pero en la práctica puede sentirse menos “explosiva” de lo que promete, y además el cargador incluido puede variar o limitar la experiencia según el pack.

Y ahora sí, lo que más interesa: precio. Según la publicación, el Samsung Galaxy A36 aparece con $410.000 de descuento: antes costaba $999.999 y ahora se consigue por $589.999, o en hasta 6 cuotas de $133.595 (valores sujetos a cambios según stock y condiciones de Mercado Libre).