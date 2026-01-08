Oportunidad gamer en Mercado Libre: la PlayStation 5 Slim ajusta su precio y marca la diferencia

La PlayStation 5 Slim aparece en oferta en Mercado Libre y registra una caída de precio que la vuelve una de las consolas más atractivas del momento. La diferencia frente a otros comercios es notable y reabre el interés de quienes esperaban una oportunidad concreta para dar el salto a la nueva generación gamer de Sony .

En un escenario donde las consolas de nueva generación siguen siendo un producto premium, la última consola lanzada por PlayStation vuelve a captar la atención de los gamers. No solo por su potencia y catálogo, sino porque hoy se consolida como una de las opciones más atractivas del mercado argentino, especialmente para quienes buscan dar el salto generacional sin resignar diseño ni rendimiento.

El modelo Slim mantiene el ADN de PlayStation , pero con un cuerpo más delgado y liviano que se adapta mejor a cualquier ambiente. La estética moderna y minimalista acompaña un hardware que sigue estando a la altura de los juegos más exigentes. No hay concesiones en potencia: los gráficos, la fluidez y los tiempos de carga ultrarrápidos siguen siendo protagonistas gracias al procesador de última generación y al almacenamiento SSD.

La PlayStation 5 Slim ofrece una experiencia sólida y estable, pensada para aprovechar al máximo los títulos actuales y los que llegarán en los próximos años. Los tiempos de espera prácticamente desaparecen y los mundos virtuales cargan en segundos, un diferencial clave frente a la generación anterior.

Oferta destacada convierte a la PlayStation 5 Slim en una de las consolas más atractivas.

A esto se suma la compatibilidad con una amplia cantidad de juegos de PS4, lo que permite continuar partidas pendientes o volver a disfrutar clásicos recientes con mejor rendimiento. Para muchos usuarios, este punto es decisivo a la hora de actualizar la consola sin perder su biblioteca digital.

Todo digital, más simple y directo en esta PlayStation

Al tratarse de la versión digital, no incluye lector de discos. Todo el ecosistema pasa por la descarga directa de juegos, expansiones y contenidos adicionales. Esto reduce el uso de accesorios físicos y simplifica la experiencia: comprar, descargar y jugar desde la consola sin pasos intermedios.

El apartado sonoro también marca diferencia. La tecnología de audio 3D ofrece un sonido envolvente que mejora la percepción del entorno, ideal para juegos competitivos o narrativos. Cada paso, disparo o efecto se siente más cercano y realista.

Versión digital elimina discos y simplifica comprar descargar y jugar con audio 3D inmersivo realista.

DualSense y detalles que elevan la experiencia

El control DualSense incluido es otro de los grandes protagonistas. La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos aportan sensaciones distintas según el juego, desde la tensión de un arco hasta la resistencia de un vehículo. No es un detalle menor: cambia la forma de interactuar con los títulos y refuerza la inmersión.

En cuanto a especificaciones, la consola de Sony cuenta con 1 TB de almacenamiento, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, cable HDMI incluido y una autonomía de los controles que varía según el uso. Todo lo necesario para empezar a jugar desde el primer momento.

Precio de $950.000 en Mercado Libre marca diferencia clave frente a valores cercanos al millón.

El dato que termina de convencer para obtener esta PlayStation 5 Slim

Hacia el final, aparece el punto que más interés genera. En Mercado Libre, la PlayStation 5 Slim Digital se consigue a $950.000, mientras que en otras tiendas y portales tecnológicos su valor ronda los $1,2 millones.

La diferencia es significativa y posiciona a esta consola como una de las mejores oportunidades actuales dentro del segmento gamer. Para quienes esperaban una baja real para decidir la compra, este precio puede marcar el momento justo para dar el salto a la nueva generación.