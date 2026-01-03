PlayStation Plus arranca 2026 con velocidad, nostalgia y supervivencia: los juegos Essential de enero

PlayStation Plus inicia 2026 con una propuesta sólida y variada. En el último día del año, Sony confirmó los títulos Essential de enero y dejó varias señales claras: habrá opciones para PS5 , un guiño inesperado a PS4 y un recambio que combina grandes nombres con propuestas creativas. A continuación, un repaso de lo que llega, lo que se va y por qué el arranque de Playstation en 2026 pinta mejor de lo esperado para los suscriptores.

Aunque Sony había anticipado que dejaría de ofrecer juegos de pasada generación, enero confirma que PlayStation Plus seguirá dando excepciones puntuales. Los usuarios de PlayStation 4 también podrán sumar títulos a su biblioteca, algo que suma valor en un mes de transición.

La selección Essential incluye tres juegos que apuntan a públicos distintos: velocidad arcade con identidad visual, una revisión nostálgica de un clásico y un sandbox de supervivencia con ADN indie. Estarán disponibles del 6 de enero al 2 de febrero, para quienes cuenten con los planes Essential, Extra o Deluxe.

El primer destacado es Need for Speed Unbound ( PS5 ), desarrollado por Criterion Games junto a Electronic Arts. Lanzado en 2022, buscó revitalizar la saga con un estilo visual cel-shading y una fuerte impronta urbana. Mundo abierto, persecuciones policiales, personalización profunda y eventos en Lakeshore City —una Chicago ficcional— lo convierten en una opción ideal para arrancar el año a toda velocidad.

Le sigue Disney Epic Mickey: Rebrushed ( PS5 y PS4 ), remake del clásico ideado por Warren Spector. Esta versión reimagina el original con gráficos renovados, controles mejorados y nuevas habilidades para Mickey, sin perder la esencia que lo convirtió en un título de culto en 2010. Un acierto para quienes buscan nostalgia con retoques modernos.

Cierra el trío Core Keeper (PS5 y PS4), desarrollado por Pugstorm y editado por Fireshine Games. Es un sandbox de supervivencia que combina exploración, minería, construcción y combate, con comparaciones inevitables a Minecraft y Terraria. Ideal para sesiones largas y cooperativas.

Embed

Última llamada y despedidas de enero

Antes de mirar solo hacia adelante, conviene recordar que quedan pocos días para reclamar los Essential de diciembre, un mes atípicamente generoso con cinco juegos. Hasta el 5 de enero seguirán disponibles LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada y Neon White.

En paralelo, el servicio se despedirá de cuatro títulos desde el 20 de enero: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, SD Gundam Battle Alliance, Sayonara Wild Hearts y Monopoly Plus. Aún resta conocer los anuncios de Extra y Deluxe, pero el arranque de 2026 deja una sensación clara: PlayStation Plus apuesta por variedad, equilibrio y un guiño a su comunidad histórica.