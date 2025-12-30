PlayStation Plus enero 2026: estos son los juegos que más suenan para el próximo mes

Con la llegada de enero a la vuelta de la esquina, los jugadores de PlayStation Plus están ansiosos por descubrir qué títulos se ofrecerán gratuitamente en el nivel Essential para comenzar el nuevo año. La comunidad en redes sociales y foros está llena de especulaciones sobre qué juegos podrían hacer su debut en el servicio de suscripción de PlayStation. Los anuncios oficiales se realizarán el 31 de diciembre de 2025, pero los rumores ya están en pleno auge. A continuación, exploramos los tres títulos más comentados y que, según muchos, podrían ser los elegidos para PS Plus en el primer mes del año.

Hades: el regreso de un favorito de la crítica Embed - Hades - Trailer Netflix Uno de los juegos que ha sido rumoreado en varias ocasiones pero nunca ha llegado de manera gratuita a PlayStation Plus es Hades, el aclamado roguelike de Supergiant Games. Este título ha ganado una enorme popularidad desde su lanzamiento, y su secuela, Hades 2, ya está disponible, lo que ha avivado los rumores de que el primer juego podría finalmente llegar al servicio. Tras el tiempo transcurrido y con la nueva entrega ya en el mercado, muchos consideran que PlayStation podría optar por incluir Hades en PS Plus para mantener el interés en la franquicia, sin riesgo de afectar las ventas del nuevo juego. Sin duda, sería una excelente adición a PlayStation Plus, especialmente para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de jugarlo.

Atomic Heart: la joya de acción que sigue siendo un rumor constante Embed Otro juego que sigue siendo un fuerte candidato para llegar a PS Plus en enero es Atomic Heart, un título de acción en primera persona con una atmósfera única, desarrollado por Mundfish. Desde su lanzamiento, este juego ha sido objeto de especulación constante sobre su inclusión en el servicio, y aún no ha sido dado de manera gratuita. Con el anuncio de su secuela, Atomic Heart 2, este título ha vuelto a ocupar el centro de atención, lo que ha generado aún más rumores de que podría ser uno de los juegos elegidos para PlayStation Plus. El hecho de que este juego esté recibiendo una secuela oficial hace que muchos crean que ahora es el momento perfecto para incluirlo en el servicio y dar a los jugadores una oportunidad de probarlo.

Star Wars Outlaws: la apuesta de Ubisoft para PlayStation Plus Embed Finalmente, uno de los juegos más mencionados en los foros de PlayStation Plus es Star Wars Outlaws, el nuevo juego de Ubisoft ambientado en el universo de Star Wars. La compañía francesa es conocida por su presencia en PS Plus, habiendo ofrecido títulos como Assassin's Creed Mirage anteriormente, por lo que muchos esperan que Star Wars Outlaws sea el siguiente. La narrativa de aventuras de este título, un juego de acción en mundo abierto que pone a los jugadores en la piel de un contrabandista en la galaxia de Star Wars, ha capturado la atención de muchos. Esta inclusión no parece descabellada, ya que Ubisoft ha trabajado estrechamente con PlayStation en el pasado, y su presencia en PS Plus sería un movimiento lógico.

Playstation Plus - Portada Los jugadores de PlayStation Plus están ansiosos por descubrir qué títulos se ofrecerán en enero. Imagen extraída de la web Predicciones adicionales para PS Plus en enero de 2026 Aparte de los juegos más rumoreados, algunos jugadores también están haciendo sus propias predicciones sobre otros títulos que podrían llegar a PS Plus Essential en enero. Entre las opciones más mencionadas se encuentran Horizon Forbidden West, un juego de mundo abierto que ha pasado suficiente tiempo desde su lanzamiento como para ser incluido en el servicio, y Resident Evil Village, que también podría ser una excelente adición debido a la cercanía del lanzamiento de Resident Evil Requiem. También se habla de Final Fantasy VII Rebirth, un título que muchos creen que podría llegar pronto, similar a lo que ocurrió con el remake de Final Fantasy VII, que fue lanzado en PlayStation Plus poco después de su estreno.