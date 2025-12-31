Oportunidad de oro: Walmart tiene en descuento la PlayStation 5 Slim con capacidad 1 TB

La oferta es de tiempo limitado e incluye un plan de pago de 15 meses sin interés más que conveniente.

La PlayStation 5 Slim está disponible por menos de 11 mil pesos en Walmart.

Walmart quiere que inicies el 2026 a lo grande y ofrece la consola de juego más codiciada por un precio único. Los clientes registrados pueden conseguirla en su página web por tan solo 10349 pesos y pagar en 15 cuotas sin interés de 689.93 pesos, que incluye retiro sin costo o envío por paquetería por un pequeño monto.

La PlayStation 5 Slim presenta grandes avances desde la PS5 original ya que Sony introdujo mejoras clave en su diseño y capacidad. Si estás considerando comprar este equipo, la decisión es más que conveniente por el almacenamiento que ofrece y el poco espacio que ocupa.

En cuanto a almacenamiento, la PS5 Slim viene con un SSD de 1TB, a diferencias los 825 GB del modelo original. En la práctica, el modelo Slim cuenta con 845 GB libres mientras que la original solo tiene 667 GB. Esto te permite tener instalados más juegos sin quedarte sin espacio.

Otra característica destacada es su diseño compacto y ligero. El modelo Slim es un 30% más pequeño y un 24% más ligero, por lo que cabe mucho mejor en muebles estándar y es más fácil de transportar si sueles mover la consola.

Pero la mayor innovación de este equipo es que si compras la versión digital y luego te arrepientes porque quieres usar discos físicos o ver películas Blu-ray 4K, puedes comprar el lector por separado y unirlo.