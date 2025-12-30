Walmart fulmina el costo de un smart TV de 85 pulgadas con calidad 4K y sistema de sonido envolvente

Una oportunidad única para renovar tu televisor y disfrutar tu contenido favorito a otro nivel.

Walmart tiene una oferta de fin de año para todos sus clientes a través de la página web. Esta vez desploma el precio de un smart TV de 85 pulgadas de la marca Hisense que puedes conseguir por solo 17490 pesos y pagar en 24 cuotas sin interés de 728 pesos.

Comprar este televisor es una decisión inteligente si buscas transformar tu hogar en una sala de cine sin gastar una cantidad exorbitante de dinero. A pesar de ser un marca de gama media, este smart TV cuenta con características premium que prometen llevar tu contenido a un nivel inimaginado.

El televisor que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características del televisor Este dispositivo en descuento es uno de los más buscados gracias a su tecnología Filmmaker y AI Sports Mode que optimiza cada escena ofreciendo colores precisos y movimientos suaves. Esto se combina con su sistema de sonido envolvente que crea un ambiente cinematográfico en la comodidad del hogar.

Además, es un modelo ideal para gaming y deportes porque incluye Game Mode Plus que reduce el “lag” o retraso de la imagen y responde casi automáticamente cuando aprietas el botón de tu consola o jockstick. También se combina con AI Sports Mode que optimiza la fluidez del movimiento e intensifica los colores de cada escena.