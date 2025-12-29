Walmart cierra el 2025 con una oferta imperdible: el iPhone 16 Pro baja de precio

Se acerca el cierre de 2025 y la cadena de retail Walmart , en los Estados Unidos, sorprende con una de las mejores ofertas de la actualidad. El iPhone 16 Pro de Apple se posiciona como una oportunidad única para renovar el teléfono con tecnología de punta antes de que comience 2026.

Este modelo marcó tendencia gracias a su construcción premium y a un rendimiento que pretendió superar al de cualquier competidor. Con un sistema de cámaras renovado y un procesador diseñado para la inteligencia artificial, se convierte en una herramientas ideal tanto para profesionales como para usuarios exigentes.

El precio final del iPhone 16 Pro en Walmart es de 708 dólares (1.030.000 pesos argentinos), lo que equivale a un descuento de más de 270 dólares.

El iPhone 16 Pro destaca por su calidad de construcción . Según las especificaciones, cuenta con un diseño de titanio de grado 5 con acabado microarenado, lo que lo hace resistente y ligero. Su frente presenta una pantalla Super Retina XDR más grande de 6.3 pulgadas con ProMotion (120Hz) y la ya famosa Dynamic Island, alcanzando un brillo pico de 2000 nits.

El diseño de titanio hace a este teléfono de Apple más ligero y resistente.

En su interior, la potencia está garantizada por el chip A18 Pro y 8 GB de RAM. Para soportar largas jornadas, el equipo ofrece una batería de mayor duración con capacidad de carga rápida MagSafe. Todo esto corre bajo iOS 18, asegurando fluidez y actualizaciones constantes para este teléfono de Apple .

Cámaras de cine y el nuevo botón de control

El apartado fotográfico es, sin dudas, el punto más fuerte. El sistema de triple cámara incluye un sensor principal de 48MP, un Ultra Gran Angular de 48MP y un teleobjetivo de 12MP con zoom 5x. El equipo permite capturar en 4K 120FPS y utilizar modos avanzados como el “Modo Cine”.

Una de las grandes novedades de esta generación es el "Botón de Cámara". Se trata de un botón físico en el lateral para acceso rápido, zoom y grabación, facilitando la captura de momentos espontáneos sin tocar la pantalla. Además, la conectividad no se queda atrás con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G.

Walmart-iPhone 16 Pro - Interna 2 Se puede comprar en Walmart USA y traer a Argentina vía courier. shutterstock

Cómo aprovechar la oferta de Walmart desde Argentina

Muchos usuarios locales se preguntan: ¿Cómo comprar este iPhone de Walmart desde Argentina?. Aquí es donde llega la información clave. Es importante aclarar que este producto se vende en las tiendas de los Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de nuestro país.

Sin embargo, no todo está perdido. La fuente indica que es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier (costos aparte). Los interesados deberán utilizar un servicio de importación (courier privado) para gestionar la compra y el envío. Es fundamental tener en cuenta que el precio final dependerá del tipo de cambio del día, los impuestos de importación y el costo del servicio, pero para muchos, la diferencia de precio justifica la logística.