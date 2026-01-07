Descubre los cinco juegos más esperados que llegarán a PlayStation 5 en todo 2026

Con el cierre de 2025, el mundo de los videojuegos está de fiesta, y con razón. Este 2026 promete ser uno de los más emocionantes en la historia de la industria, especialmente para los usuarios de PlayStation . Si eres un fanático de las consolas de Sony o estás pensando en dar el salto a una, aquí te presentamos los cinco juegos más esperados que llegarán a PlayStation 5 en 2026 . Prepárate para marcar tus calendarios.

Aunque la saga Halo siempre ha sido sinónimo de Xbox, 2026 marcará un hito histórico para la industria de los videojuegos. Halo Evolved, el remake de uno de los títulos más emblemáticos de la saga, llegará a PlayStation 5 con gráficos impresionantes gracias al Unreal Engine 5. Este no será solo un cambio estético, ya que el juego traerá alteraciones en el diseño de los niveles, nuevas armas y misiones adicionales. Los fanáticos del Jefe Maestro podrán revivir la experiencia original de Halo, pero con la posibilidad de jugarlo en todas las plataformas, lo que marca un paso importante en la expansión de la franquicia. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, se espera que llegue en algún momento de 2026.

El icónico Tomb Raider vuelve con Legacy of Atlantis, un remake que revive la aventura original de Lara Croft en la primera PlayStation . Sin embargo, sus creadores no lo llaman un simple remake, sino una reinterpretación moderna del juego clásico. Con una gráfica mejorada gracias a un motor real, los jugadores podrán explorar ubicaciones familiares mientras disfrutan de una jugabilidad modernizada.

Los elementos clave del juego, como las acrobacias, plataformas y trampas, seguirán siendo esenciales, pero con un toque más actual. Aunque no tiene fecha exacta de lanzamiento, Legacy of Atlantis llegará en algún punto de 2026 para revivir el espíritu de una de las franquicias más queridas de los videojuegos .

Bungie, los creadores de Destiny, regresan a sus raíces con Marathon, un título que ofrecerá una jugabilidad PvPv (jugador contra jugador, jugador) con una mecánica de extracción única. En este mundo de ciencia ficción, los jugadores controlarán a "runners", mercenarios cibernéticos personalizables mediante implantes y equipo.

Lo más interesante es que no habrá microtransacciones ni sistemas de pago para ganar, lo que promete una experiencia más justa. Con un sistema de chat de voz de proximidad para crear alianzas en momentos de tensión, Marathon busca convertirse en el próximo éxito multijugador de Bungie. Este shooter en primera persona se lanzará en marzo de 2026.

Neo 3: El Desafío Más Difícil de 2026

Neo 3 es la nueva entrega de la saga Neo, famosa por ofrecer uno de los desafíos más difíciles para los jugadores. Con combates intensos, mecánicas exigentes y una personalización profunda a través de armas y construcciones, esta entrega promete seguir la tradición de los juegos "souls-like". El juego introduce un nuevo estilo de lucha ninja que mejora la movilidad y velocidad, pero restringe los recursos disponibles.

Además, su diseño de niveles más abierto y la interconexión de los mapas ofrecen una experiencia más fluida y menos lineal que en sus predecesores. Neo 3 está programado para lanzarse el 6 de febrero de 2026, y no cabe duda de que pondrá a prueba nuestras habilidades y paciencia como jugadores.

Pragmata: Ciencia Ficción y Acción en Tercera Persona

Pragmata es un juego de ciencia ficción que promete una jugabilidad única, combinando elementos de shooter en tercera persona con un enfoque narrativo profundo. En esta historia, los jugadores se verán acompañados por Diana, una joven con habilidades especiales para hackear enemigos y superar obstáculos robóticos.

Lo más interesante es que el título permite a los jugadores experimentar dos juegos a la vez: uno con la acción directa y otro con las habilidades de hackeo de Diana. Pragmata llegará el 24 de abril de 2026 y se espera que sea una de las experiencias más frescas y emocionantes del año.

Este año será un evento histórico para la industria de los videojuegos, especialmente para los usuarios de PlayStation. Con grandes títulos como Halo Evolve, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Marathon, Neo 3 y Pragmata, 2026 se perfila como un año lleno de nostalgia, innovación y retos. Si eres un fanático de los juegos, este es el momento de comenzar a prepararte para un año épico en la consola de Sony.