PlayStation 5 recibe un título exclusivo de Xbox con 87% de valoración positiva en Metacritic

Uno de los exclusivos de Xbox mejor valorados —y al mismo tiempo más subestimados— de 2025 acaba de dar el salto a PlayStation 5 . Se trata de L onely Mountains: Snow Riders, un título que debutó a comienzos de año en consolas de Microsoft como lanzamiento día uno en Xbox Game Pass y que ahora amplía su alcance tras casi un año de exclusividad.

El desembarco en PS5 se da en un contexto particular para la industria, marcado por el cambio de estrategia de Microsoft , que comenzó a llevar parte de su catálogo a plataformas competidoras. En ese escenario, también varios títulos third-party que nacieron ligados a Xbox empiezan a encontrar una segunda vida en el ecosistema PlayStation .

Desarrollado por Megagon Industries, Lonely Mountains: Snow Riders debutó originalmente el 21 de enero de 2025 en PC y consolas Xbox , donde rápidamente se ganó el reconocimiento de la crítica. Su llegada a PlayStation 5 estaba prevista para el 3 de diciembre, pero un “error de última hora” obligó al estudio a retrasar el lanzamiento algunos días.

El título de Megagon Industries debutó en PlayStation 5 junto al DLC Highlands, ampliando su propuesta de esquí y exploración con nuevos desafíos y escenarios.

Finalmente, el juego aterrizó en la PlayStation Store , y ya puede adquirirse por 24,99 dólares. Además, está disponible una Supporter Edition por 28,49 dólares , que incluye contenido cosmético adicional como una campera de piloto, un traje retro y otros ítems visuales. Ese paquete extra también puede comprarse por separado a 7,99 dólares.

El estreno en PS5 se completa con la llegada simultánea del primer DLC, Highlands, lanzado originalmente en Xbox a fines de octubre. La expansión suma nuevos desafíos, recompensas inéditas y una montaña adicional llamada Ben Fiadhein, con cuatro senderos y dos pistas por cada uno.

Lonely Mountains Con una calificación de 87 en Metacritic, Snow Riders se presenta como una de las experiencias deportivas más sólidas del año para los usuarios de PlayStation. Imagen extraída de la web

De la bicicleta al esquí, con identidad propia

Snow Riders es la nueva entrega de la franquicia Lonely Mountains, cuyo primer juego se lanzó en 2020 con una recepción positiva. A diferencia de aquel título centrado en el ciclismo de montaña, esta secuela cambia radicalmente el terreno: la nieve reemplaza a la tierra y la bicicleta deja paso al esquí.

El juego apuesta por una estética minimalista que contrasta con la profundidad de su jugabilidad. Los jugadores recorren extensos paisajes nevados, descienden por senderos desafiantes y ejecutan saltos y trucos mientras buscan optimizar tiempos y trayectorias. Una de las grandes novedades es la incorporación de un modo online, que permite que hasta ocho jugadores participen de forma simultánea en las actividades deportivas.

Embed - Lonely Mountains Snow Riders - Announcement Trailer

Un exclusivo infravalorado que llega con respaldo crítico

Durante su paso por Xbox, Lonely Mountains: Snow Riders fue un estreno día uno en Game Pass, lo que facilitó que una gran cantidad de jugadores lo probaran. Aun así, su nombre quedó algo eclipsado frente a lanzamientos más ruidosos del año.

Los números, sin embargo, hablan por sí solos: el juego ostenta una calificación promedio de 87 en Metacritic y mantiene reseñas muy positivas en Steam. Con su llegada a PlayStation 5, el título se presenta como una oportunidad para que el público de Sony descubra una de las experiencias deportivas más sólidas y refinadas de 2025, hasta ahora reservada casi en exclusiva al ecosistema Xbox.