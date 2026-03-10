Biotecnología: neuronas humanas aprenden a jugar al Doom en una semana

Un cultivo de neuronas de Cortical Labs logró superar niveles de Doom mediante impulsos eléctricos. El avance de la Biotecnología asombra a los expertos.

La empresa australiana Cortical Labs alcanzó un hito al integrar células vivas con sistemas informáticos. Este experimento de biotecnología permitió que un cúmulo de 800.000 neuronas humanas aprendiera las mecánicas básicas del videojuego Doom. Los resultados muestran una velocidad de aprendizaje superior a la de muchos sistemas de procesamiento tradicionales actuales.

Doom Cortical Labs El cultivo neuronal de Cortical Labs interactúa con el entorno de Doom mediante señales eléctricas. X - Dexerto El avance se hizo público este 1 de marzo de 2026. Los investigadores usaron una matriz de microelectrodos para conectar las células con el entorno virtual del juego. No se trata de una inteligencia artificial común, sino de neuronas reales que responden a estímulos eléctricos constantes. La capacidad de adaptación de Cortical Labs dejó a los especialistas con la boca abierta porque el sistema se la banca en entornos complejos.

El experimento de Cortical Labs con el clásico Doom Científicos conectan 200.000 neuronas humanas a un chip para jugar Doom Pasar del Pong al Doom no es simple. El primer juego era plano y predecible, pero este shooter exige procesar profundidad y enemigos en tiempo real. El equipo técnico de Cortical Labs usó una interfaz en Python para traducir los datos del juego en patrones de estimulación. Las neuronas aprenden qué impulsos sirven para sobrevivir y ajustan su actividad orgánica al toque. La velocidad del sistema de Cortical Labs para procesar datos biológicos supera las iteraciones de los chips de silicio.

El desarrollador independiente Sean Cole entrenó la red neuronal en solo siete días. La plasticidad biológica permite que las células se organicen sin necesidad de reglas programadas de antemano. El videojuego Doom funciona como un gimnasio mental para este hardware orgánico. Muchos especialistas creen que el destino de la técnica está en estas mezclas de biología y cables que prometen un montón de aplicaciones.

El impacto de la biotecnología en la computación orgánica La biotecnología busca que estos sistemas controlen prótesis robóticas en el futuro. Jugar a Doom es una prueba de fuego para manejar entornos que cambian todo el tiempo y exigen respuestas rápidas. Esto ofrece una eficiencia energética que las supercomputadoras no pueden alcanzar todavía. Estos cultivos consumen una fracción mínima de energía para procesar información compleja. El avance de la biotecnología marca que el silicio ya no es el único camino para la informática moderna.