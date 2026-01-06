Tres Motorola buenos, bonitos y baratos por menos de $200.000: cuál conviene elegir en Mercado Libre

Estos Motorola ofrecen precios accesibles, buena autonomía y rendimiento suficiente para el uso diario, con cuotas y sin resignar experiencia básica.

Con precios que no superan los $200.000, Motorola se vuelve protagonista del arranque de año en el segmento de entrada y gama baja. En Mercado Libre aparecen tres celulares que combinan lo esencial para el uso diario con valores accesibles y opciones de financiación. No son teléfonos pensados para competir con la gama alta, pero sí para cumplir con solvencia en tareas cotidianas como redes sociales, fotos, video, mensajería y consumo de contenido.

La propuesta en Argentina reúne tres perfiles distintos — Moto G04s, Moto E13 y Moto G05 — bajo una misma premisa: ser buenos, bonitos y baratos, sin resignar autonomía ni experiencia de uso.

Tres Motorola accesibles para el día a día El Motorola Moto G04s es el más equilibrado del trío. Cuenta con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno (expandible hasta 1 TB con microSD) y una pantalla de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, algo poco habitual en este rango de precio. A eso se suma protección Corning Gorilla Glass 3, sonido con Dolby Atmos y una cámara principal de 50 MP con inteligencia artificial, capaz de rendir bien incluso en condiciones de poca luz gracias al modo "Night Vision". La batería de 5000 mAh, con cargador incluido, asegura una jornada completa sin sobresaltos. Además, ofrece protección IP52 contra salpicaduras y llega en varios colores. Su precio: $189.900, con la posibilidad de pagarlo en 3 cuotas de $63.300.

moto g04s Moto G04s, E13 y G05 cubren necesidades diarias sin resignar autonomía ni experiencia de uso. Motorola Más abajo en prestaciones, pero también en precio, aparece el Motorola Moto E13. Es una opción pensada para quienes buscan lo básico sin gastar de más. Incorpora 2 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, una pantalla IPS HD+ de 6,5 pulgadas y un procesador Unisoc T606 que responde bien en tareas simples. Su punto fuerte es la batería de 5000 mAh, que promete hasta 36 horas de uso, junto con conectividad moderna como Wi-Fi de 5 GHz, Bluetooth 5.0 y USB-C. También suma reconocimiento facial y resistencia a salpicaduras. Se consigue por $149.999, en 3 cuotas de $49.999, convirtiéndose en uno de los Motorola más económicos del mercado.

Moto E13 Por menos de 200.000 pesos, Motorola ofrece opciones confiables para redes, fotos y contenido diario. Motorola El tercer integrante es el Motorola Moto G05, que se ubica en un punto intermedio entre precio y prestaciones. Ofrece 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y una pantalla LCD de 6,67 pulgadas HD+ con refresco de 90 Hz, ideal para videos y redes sociales. Está impulsado por el Mediatek Helio G81 Extreme, acompañado por una cámara principal de 50 MP con sensor Flicker y una frontal de 8 MP. La batería de 5200 mAh con carga de 20 W asegura buena autonomía, mientras que Android 15 lo deja bien posicionado de cara a futuras actualizaciones. Su precio en Argentina es de $176.612, con 6 cuotas de $39.990.