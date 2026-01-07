Verano: Florianópolis y las tres playas que son un imán para el turismo

Florianópolis se consolida como uno de los destinos más elegidos del verano, con playas que combinan belleza natural y propuestas para todos los gustos.

Florianópolis es uno de los destinos más elegidos por los argentinos en verano.

Florianópolis volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos para el verano. La combinación de playas extensas, naturaleza y una infraestructura turística pensada para distintos perfiles de viajeros convierte a la isla en una apuesta segura para volver todos los años. Entre sus más de 40 playas, hay tres que concentran gran parte del movimiento turístico.

Playa de Joaquina La playa de Joaquina es sinónimo de acción. Reconocida a nivel internacional por la calidad de sus olas, es escenario habitual de campeonatos de surf y punto de encuentro para quienes buscan un verano activo. Su arena blanca y amplia invita tanto al deporte como al descanso, mientras que los bares y puestos de comida completan una propuesta ideal para jóvenes y amantes del mar con energía.

Florianópolis: un lugar amado por los argentinos. Foto: Archivo MDZ La diversidad de playas permite elegir entre ambientes relajados o con mayor movimiento. Foto: Archivo MDZ Praia Mole Muy cerca, Praia Mole ofrece una postal distinta, donde el paisaje natural se vuelve protagonista. Rodeada de cabos verdes y con una extensión generosa de arena, es una de las playas más pintorescas de la isla. Su ambiente juvenil y relajado la convierte en favorita de grupos de amigos y surfistas, que la eligen por su equilibrio entre naturaleza, movimiento y buena vibra.

‍‍Playa de Canasvieiras En el otro extremo del perfil turístico aparece Canasvieiras, la playa elegida por familias argentinas y brasileñas. Con oleaje tranquilo y aguas más cálidas, resulta ideal para quienes viajan con niños o buscan comodidad. Restaurantes frente al mar, servicios completos y propuestas de deportes acuáticos hacen de esta zona una opción práctica y accesible para disfrutar sin complicaciones.