Escapada de verano: la playa de Chile que sorprende por su calma y belleza

El verano impulsa a muchos viajeros a buscar destinos distintos para sus vacaciones, lejos de las playas saturadas y del turismo tradicional. Para argentinos que cruzan la cordillera, Chile aparece como una alternativa cercana y atractiva, con rincones costeros que combinan tranquilidad, naturaleza y paisajes únicos.

Entre ellos, Las Cujas se posiciona como una de las opciones más elegidas por quienes priorizan el descanso. Ubicada en la Región de Valparaíso, entre Maitencillo y Zapallar, esta playa se ganó el apodo de “Caribe chileno” por el tono turquesa de sus aguas y el entorno verde que la rodea. Se trata de un balneario pequeño, poco concurrido y de perfil relajado, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido y disfrutar del mar en calma.

Dónde queda el "Caribe chileno": la playa chilena que enamora Uno de sus principales atractivos es la cercanía con Argentina. Desde Mendoza, la distancia es inferior a los 400 kilómetros y el acceso más habitual es a través del Paso Internacional Los Libertadores, que conecta directamente con la zona central de Chile. El camino hacia Zapallar y Maitencillo está bien señalizado y permite llegar en pocas horas a este rincón costero.

image Las Cujas, conocida como el “Caribe Chileno”, atrae por sus aguas turquesa y ambiente relajado. Foto: Archivo Además del descanso en la playa, la zona ofrece una experiencia completa. Los visitantes pueden disfrutar de gastronomía marina con productos frescos, pequeños restaurantes y bares con vista al Pacífico y caminatas por senderos y bosques cercanos que invitan a recorrer el paisaje con tranquilidad.