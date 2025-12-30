Presenta:

Vacaciones de verano en Miami 2026: cuánta plata necesita una familia para irse dos semanas

Los argentinos optan cada vez más por irse de vacaciones al exterior y Miami se volvió uno de los destinos más elegido.

Alf Ponce Mercado

Debido al atraso cambiario, los argentinos optan cada vez más por irse de vacaciones al exterior y Miami se volvió uno de los destinos más elegido. Para este verano 2026, una familia tipo necesita cerca de $10.957.086 para irse dos semanas a la ciudad estadounidense.

La estimación se desprende de un trabajo del Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y solo tienen en cuenta dos componentes: el costo de traslado en micro y de alojamiento.

El cálculo no considera ningún costo adicional por fuera de estas dos variables, como comida, compras y actividades recreativas.

El análisis contempla una familia tipo 2, según la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), compuesta por una mujer de 31 años, un hombre de 35 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años.

Cuánto aumentó irse de vacaciones a Miami

La relación, entre costo de viaje y salario, no varió mucho respecto del mismo período del año anterior. El costo de vacacionar en Miami tuvo un incremento anual del 4,18 %, cuando en enero de 2025 tenia un valor de $10.517.480.

En enero de 2026, los $10.957.086 que se necesitan para viaje y alojamiento representan a 6,73 el salario medio, medido por el RIPTE. A principios de año, representaba 6,46.

Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre enero del 2025 y enero del 2026, no registró grandes variaciones.

Vacaciones en el país o viaje al exterior

El informe de la UADE comparó cuanto sale en promedio irse de vacaciones para una familia tipo hacia destinos nacionales e internacionales.

Para vacacionar dentro del país se requiere al menos $3.880.488 y viajar al exterior cuesta en promedio un piso de $10.334.454.

