Verano en modo cuidado: PAMI difundió claves para evitar golpes de calor

Las altas temperaturas propias del verano pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en personas mayores. Ante este escenario, PAMI difundió una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor, reconocer síntomas de alerta y adoptar hábitos saludables durante la temporada estival .

El verano es sinónimo de descanso y actividades al aire libre, pero también implica una mayor exposición al calor extremo. Por ese motivo, desde el organismo nacional remarcan la importancia de extremar los cuidados, mantenerse hidratados y utilizar los servicios disponibles para evitar complicaciones de salud.

Desde PAMI advierten que el golpe de calor es una condición grave que se produce cuando el cuerpo no logra regular su temperatura. Para reducir el riesgo, recomiendan tomar agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed y evitar salir o realizar esfuerzos físicos entre las 10 y las 16 horas.

Además, aconsejan usar ropa liviana, holgada y de colores claros, permanecer en ambientes frescos y ventilados, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, muy azucaradas o excesivamente frías. En cuanto a la alimentación, se sugiere priorizar comidas livianas, frutas y verduras, y aplicar protector solar con factor 30 o superior, renovándolo cada dos horas.

Durante jornadas de calor extremo, PAMI recomienda permanecer en el hogar y realizar trámites o consultas a través de Mi PAMI.

Los golpes de calor pueden aparecer de manera repentina. Foto: Shutterstock Se recomienda evitar esfuerzos físicos entre las 10 y las 16 horas. Foto: Shutterstock

Síntomas de alerta

Entre los síntomas leves asociados al golpe de calor se encuentran la piel caliente y enrojecida, dolor de cabeza, mareos, calambres, sudoración excesiva y agotamiento. Ante estos signos, se aconseja hidratarse, buscar sombra y refrescar el cuerpo con agua fría.

En los casos más graves, pueden presentarse fiebre superior a 39 grados, confusión o pérdida de conciencia. Frente a estas situaciones, se debe llamar de inmediato a emergencias o acudir al centro de salud más cercano. Desde PAMI recuerdan no automedicarse ni aplicar alcohol sobre la piel.

Hidratación y alimentación en verano

Durante el verano el organismo pierde más líquidos, por lo que es fundamental aumentar el consumo de agua a lo largo del día, sin esperar a tener sed. También se recomienda elegir alimentos frescos, evitar comidas pesadas y controlar la correcta conservación de los alimentos para prevenir intoxicaciones.

Cuidado de la piel y la salud visual

La exposición prolongada al sol puede provocar quemaduras y manchas en la piel. Por eso, PAMI aconseja usar protector solar adecuado, proteger cabeza y cuello y consultar al médico ante cualquier cambio en lunares o lesiones cutáneas.

En cuanto a la salud visual, el sol intenso, el cloro de las piletas y el uso prolongado de aire acondicionado pueden generar irritaciones. El organismo recomienda utilizar anteojos con filtro UV y consultar ante enrojecimiento, dolor o molestias persistentes.