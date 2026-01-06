Plazo fijo recupera protagonismo: los bancos que mejor pagan este mes

En un escenario de inflación moderada y con tasas que empiezan a mostrar señales de repunte, el plazo fijo vuelve a ser una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan previsibilidad y bajo riesgo. Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central, enero trae novedades importantes: varios bancos chicos y digitales ofrecen rendimientos muy por encima del promedio.

Mientras los grandes jugadores del sistema, como Nación, Macro o ICBC, mantienen en torno al 23,5% de TNA, y Santander, Galicia o BBVA rondan el 21%, son las entidades más pequeñas las que marcan la diferencia. Entre estas encontramos:

Estos bancos se posicionan como los más competitivos del mes, ofreciendo rendimientos que superan en más de cinco puntos a los de las entidades tradicionales.

La diferencia es clara: mientras los grandes bancos priorizan solidez y respaldo institucional, los más pequeños buscan captar depósitos con tasas más altas.

Qué significa para el ahorrista

Con una inversión de $800.000 a 30 días, la diferencia entre bancos grandes y los que ofrecen tasas más altas se vuelve aún más evidente. En las entidades tradicionales, con una TNA cercana al 23,5%, la ganancia ronda los $15.600 en un mes.

En cambio, en los bancos que pagan 28% de TNA, el rendimiento asciende a unos $18.666 en el mismo período. Esa brecha de más de $3.000 adicionales puede resultar decisiva para quienes buscan preservar el poder adquisitivo en un contexto de inflación moderada.

El plazo fijo, entonces, recupera protagonismo en enero y las entidades que ofrecen 28% de TNA se consolidan como la opción más rentable del mercado. La clave está en comparar y elegir el banco que mejor combine rentabilidad y confianza, porque cada punto de tasa cuenta.