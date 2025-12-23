PAMI refuerza la prevención ante enfermedades transmitidas por el mosquito

PAMI lanzó un plan de prevención contra el mosquito Aedes aegypti y difundió recomendaciones para evitar contagios.

“Sin criaderos, no hay mosquito”: el mensaje central de la campaña de PAMI.

Ante el aumento de casos y la expansión del mosquito Aedes aegypti, PAMI difundió un plan integral de prevención para reducir el riesgo de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. El organismo recordó que la principal herramienta para evitar contagios es eliminar los criaderos y prevenir las picaduras, especialmente en entornos domésticos.

Según explicó PAMI, este mosquito se adapta tanto a zonas cálidas como templadas y en los últimos años, su presencia creció en áreas urbanas. Por este motivo, la mayoría de los contagios se produce en el hogar. “Sin criaderos, no hay mosquito”, es el mensaje central de la campaña, que apunta a incorporar hábitos simples en la rutina diaria.

mosquito PAMI recomienda usar repelente, ropa clara y mosquiteros para reducir el riesgo de picaduras. Shutterstock Cómo prevenir los criaderos de mosquitos Evitar la acumulación de agua es clave para cortar el ciclo de reproducción del mosquito. Desde PAMI recomiendan desechar recipientes en desuso, vaciar y cepillar objetos que puedan juntar agua, mantener patios y jardines limpios, renovar el agua de los bebederos de mascotas, limpiar canaletas y desagües, tapar o dar vuelta recipientes con agua y rellenar floreros o macetas con arena húmeda.

Cómo es el mosquito Aedes aegypti El Aedes aegypti es pequeño, de color oscuro y con patas con franjas blancas. Tiene hábitos diurnos, por lo que pica principalmente durante el día, y se cría en recipientes con agua limpia. Su presencia es más frecuente en zonas residenciales, lo que refuerza la importancia de la prevención en el hogar.

Medidas para evitar las picaduras Para reducir el riesgo de contagio, el organismo aconseja usar repelente siguiendo las indicaciones del envase, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, proteger cunas y cochecitos con telas mosquiteras y utilizar repelentes ambientales como tabletas o espirales, según el espacio.