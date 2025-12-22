Alerta PAMI: advierten a jubilados por estafas virtuales y dan recomendaciones
PAMI advirtió sobre estafa virtuales a jubilados y difundió recomendaciones para evitar fraudes digitales.
En los días previos a las fiestas de fin de año, PAMI advirtió sobre un aumento de estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados, a través de mensajes, llamadas telefónicas y contactos en redes sociales. Desde el organismo remarcaron la importancia de extremar los cuidados para evitar fraudes que buscan obtener datos personales y bancarios.
Según informaron desde el instituto, se detectaron maniobras en las que personas se hacen pasar por personal de PAMI y ofrecen supuestos beneficios, pagos extraordinarios o gestiones vinculadas a trámites que los afiliados no iniciaron. En ese marco, el organismo fue contundente: PAMI nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni códigos de validación, ni actúa mediante intermediarios.
Cómo reconocer una estafa: herramientas de PAMI
Además, PAMI recordó que sus canales oficiales pueden identificarse fácilmente en redes sociales, ya que cuentan con tilde de verificación, un historial amplio de publicaciones y miles de seguidores. Cualquier perfil que no cumpla con estas características debe considerarse falso y evitarse todo tipo de contacto.
Desde la entidad también recomendaron no responder mensajes que lleguen de forma inesperada, no ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal ante llamados o correos electrónicos dudosos. En caso de detectar un intento de estafa, se aconseja realizar la denuncia correspondiente para contribuir a prevenir nuevos fraudes.
En este contexto, otros organismos como Anses también reforzaron campañas informativas para prevenir estafas digitales durante el cierre del año. Sin embargo, insistieron en que la única vía segura para realizar trámites y consultas es siempre a través de los canales oficiales del organismo.