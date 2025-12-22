Alerta PAMI: advierten a jubilados por estafas virtuales y dan recomendaciones

Los canales oficiales de PAMI se identifican con tilde de verificación y amplia trayectoria.

En los días previos a las fiestas de fin de año, PAMI advirtió sobre un aumento de estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados, a través de mensajes, llamadas telefónicas y contactos en redes sociales. Desde el organismo remarcaron la importancia de extremar los cuidados para evitar fraudes que buscan obtener datos personales y bancarios.

Según informaron desde el instituto, se detectaron maniobras en las que personas se hacen pasar por personal de PAMI y ofrecen supuestos beneficios, pagos extraordinarios o gestiones vinculadas a trámites que los afiliados no iniciaron. En ese marco, el organismo fue contundente: PAMI nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni códigos de validación, ni actúa mediante intermediarios.

Cómo evitar caer en estafas virtuales. Foto: Freepik Los fraudes se realizan mediante llamadas, mensajes y perfiles falsos en redes sociales. Foto: Freepik Cómo reconocer una estafa: herramientas de PAMI Además, PAMI recordó que sus canales oficiales pueden identificarse fácilmente en redes sociales, ya que cuentan con tilde de verificación, un historial amplio de publicaciones y miles de seguidores. Cualquier perfil que no cumpla con estas características debe considerarse falso y evitarse todo tipo de contacto.

Desde la entidad también recomendaron no responder mensajes que lleguen de forma inesperada, no ingresar a enlaces sospechosos y no compartir información personal ante llamados o correos electrónicos dudosos. En caso de detectar un intento de estafa, se aconseja realizar la denuncia correspondiente para contribuir a prevenir nuevos fraudes.