Alerta Anses: advierten a jubilados y pensionados por intentos de estafa

En el marco de fin de año, Anses vuelve a advertir a sus beneficiarios sobre posibles estafas. Qué hacer ante una y cómo evitarlas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, volvió a advertir a la población sobre intentos de estafas dirigidos principalmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones. Desde el organismo remarcaron que nunca solicitan datos personales, claves de seguridad ni información bancaria a través de llamados telefónicos, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

La campaña de prevención tiene como objetivo alertar sobre maniobras fraudulentas que se intensificaron en las últimas semanas. En este sentido, Anses recordó que toda la información oficial se publica exclusivamente en su sitio web y en sus canales verificados. Ante cualquier ofrecimiento de dinero, supuestos beneficios extraordinarios o gestiones urgentes por fuera de estas vías, la recomendación es clara: no responder ni acceder a enlaces sospechosos.

La estafas que detectó Anses Según detallaron desde el organismo, se detectaron casos recientes en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de Anses para convencer a los ciudadanos de brindar datos sensibles, bajo la promesa de cobrar beneficios económicos de fin de año. Este tipo de estafas busca obtener claves personales o información bancaria para realizar fraudes.

abuelo, estafa Anses lanzó la campaña “Evitá estafas” para frenar intentos de fraude en estas fiestas. Shutterstock Qué hacer ante posibles estafas Frente a estas situaciones, Anses recomienda realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios. Los canales habilitados incluyen el sitio web oficial, dentro de la sección mi ANSES en “Denuncias y Reclamos”; la atención presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la oficina más cercana; el envío de correo postal a la misma dirección; y la línea telefónica gratuita 130.