Anses sorprendió con el monto de la jubilación mínima para enero de 2026

Anses aplicará en enero de 2026 el ajuste por inflación que impactará en la jubilación mínima y en otras prestaciones, en línea con el último dato del Indec.

En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue del 2,47%. Este dato resulta clave porque impacta de manera directa en los haberes previsionales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Desde abril de 2024 rige la nueva fórmula de movilidad, que ajusta jubilaciones, pensiones y asignaciones en función de la inflación registrada dos meses antes. Con este mecanismo, ya es posible calcular cuánto cobrarán en enero quienes perciben la mínima.

Cómo queda la jubilación mínima en enero El primer mes del 2026, la jubilación mínima pasará a ser de $349.303,33. A este monto, se le debe sumar el bono refuerzo de $70.000, en caso de que el Gobierno nacional decida extender su vigencia. De confirmarse esta medida, quienes perciben el haber mínimo cobrarían $419.303,33 durante el primer mes de 2026.

anses La movilidad previsional también impactará en pensiones y asignaciones que paga la Anses. Shutterstock Otras prestaciones de Anses que aumentan en enero La actualización por inflación también impactará en otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderán a $244.523,04. Al igual que las jubilaciones, estos montos podrían incrementarse si se mantiene el pago del bono adicional.