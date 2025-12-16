Anses continúa el calendario de pagos: quiénes cobran este martes 16 de diciembre

El calendario de pagos de Anses avanza con una nueva jornada en diciembre, mes marcado por aumentos y refuerzos económicos. Este martes se habilitan cobros para jubilados, asignaciones y otras prestaciones según DNI.

La Anses mantiene activo el calendario de pagos de diciembre para distintos grupos.

El calendario de pagos de Anses sigue su curso este martes 16 de diciembre con nuevas acreditaciones para millones de beneficiarios. En un mes atravesado por el aumento del 2,34%, el bono extraordinario y el aguinaldo para los grupos alcanzados, la Anses continúa ordenando los depósitos de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Con el correr de los días, el cronograma incorpora a más titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, mientras que algunas prestaciones se mantienen disponibles sin depender del número de DNI. Todos los pagos se realizan de manera automática en las cuentas bancarias registradas.

El bono alcanza a jubilados, pensionados y otros beneficiarios con ingresos bajos. Foto: Anses El calendario de pagos de Anses avanza con depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Quiénes cobran hoy según la Anses Según informó la Anses, este martes 16 de diciembre cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 5.

Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminado en 5.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 4.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI terminados en 2 y 3. Además, la Anses continúa con el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan sin necesidad de una terminación específica de DNI.

Valores que paga la Anses en diciembre Durante este mes, la Anses mantiene los montos actualizados tras el aumento y los refuerzos anunciados: