Anses avanza con el calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre
La Anses inicia una nueva semana del calendario de pagos de diciembre, un mes clave por el aumento, el bono de $70.000 y el aguinaldo. Este lunes acceden al cobro distintos grupos según su terminación de DNI.
El calendario de pagos de la Anses continúa este lunes 15 de diciembre con una nueva tanda de acreditaciones. Diciembre sigue siendo un mes de alto impacto económico, ya que además del aumento del 2,34%, los beneficiarios alcanzados reciben el bono extraordinario y el medio aguinaldo.
Como es habitual, la Anses organiza los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI.
Esta semana se suman titulares de jubilaciones, asignaciones y pensiones, junto con quienes ya venían cobrando desde los primeros días del mes. El organismo recordó que todos los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario.
Quiénes cobran hoy según la Anses
Para este lunes 15 de diciembre, la Anses informó que reciben su pago:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 6 y 7.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): documentos terminados en 4.
- Asignación Familiar por Hijo (AFH): documentos terminados en 4.
- Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 3.
- Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: documentos terminados en 0 y 1.
Además, siguen en curso los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de las Asignaciones de Pago Único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, ambas sin necesidad de una terminación específica de DNI.
Montos vigentes que paga la Anses en diciembre
Los valores actualizados para este mes, que incluyen aumento y en algunos casos bono y aguinaldo, son:
- Jubilación mínima: $581.319,39
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $479.055,51
- Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $427.923,57
- Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39