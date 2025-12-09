Presenta:

Anses: el trámite online para chequear tus aportes al sistema previsional

Anses informó cómo chequear los aportes previsionales de forma online desde tu casa. La guía y el paso a paso.

MDZ Sociedad

El trámite clave de Anses y el paso a paso.

Brenda Rocha/Shutterstock

La Anses recordó que cualquier persona —ya sea empleada en relación de dependencia, autónoma o monotributista— puede acceder desde su casa al detalle de sus aportes laborales, sin necesidad de sacar turno ni ir a una oficina. Se trata de un trámite online que cuenta de un paso a paso muy simple.

Lo que se puede ver y consultar en el trámite son

  • Las declaraciones juradas presentadas por tus empleadores.
  • Los períodos en los que trabajaste como autónomo o monotributista, junto con las remuneraciones registradas.
  • En ciertos casos, los aportes que provienen de provincias transferidas a la Nación.

El paso a paso para el trámite de Anses

En primer lugar, debés entrar al sitio oficial de Anses y accedé a “Mi Anses” con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

Luego presionar y elegir la opción Trabajo → Consultar Historia Laboral.

anses edificios (4).JPG

Como alternativa, podés usar la aplicación oficial: en la sección “Mis datos → Mi Historia Laboral”.

Si necesitás una constancia por escrito, podés descargarla o imprimirla directamente: no requiere firma de personal de Anses.

Consultar tus aportes te permite asegurarte de que todo tu trabajo —ya sea en relación de dependencia o como autónomo/monotributista— esté correctamente registrado. Esto resulta clave si en el futuro querés tramitar tu jubilación.

