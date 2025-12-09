Anses: el trámite online para chequear tus aportes al sistema previsional
Anses informó cómo chequear los aportes previsionales de forma online desde tu casa. La guía y el paso a paso.
La Anses recordó que cualquier persona —ya sea empleada en relación de dependencia, autónoma o monotributista— puede acceder desde su casa al detalle de sus aportes laborales, sin necesidad de sacar turno ni ir a una oficina. Se trata de un trámite online que cuenta de un paso a paso muy simple.
Lo que se puede ver y consultar en el trámite son
- Las declaraciones juradas presentadas por tus empleadores.
- Los períodos en los que trabajaste como autónomo o monotributista, junto con las remuneraciones registradas.
- En ciertos casos, los aportes que provienen de provincias transferidas a la Nación.
El paso a paso para el trámite de Anses
En primer lugar, debés entrar al sitio oficial de Anses y accedé a “Mi Anses” con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
Luego presionar y elegir la opción Trabajo → Consultar Historia Laboral.
Como alternativa, podés usar la aplicación oficial: en la sección “Mis datos → Mi Historia Laboral”.
Si necesitás una constancia por escrito, podés descargarla o imprimirla directamente: no requiere firma de personal de Anses.
Consultar tus aportes te permite asegurarte de que todo tu trabajo —ya sea en relación de dependencia o como autónomo/monotributista— esté correctamente registrado. Esto resulta clave si en el futuro querés tramitar tu jubilación.