Anses: el trámite online para chequear tus aportes al sistema previsional

La Anses recordó que cualquier persona —ya sea empleada en relación de dependencia, autónoma o monotributista— puede acceder desde su casa al detalle de sus aportes laborales, sin necesidad de sacar turno ni ir a una oficina. Se trata de un trámite online que cuenta de un paso a paso muy simple.

En primer lugar, debés entrar al sitio oficial de Anses y accedé a “Mi Anses” con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.

Como alternativa, podés usar la aplicación oficial: en la sección “Mis datos → Mi Historia Laboral”.

Si necesitás una constancia por escrito, podés descargarla o imprimirla directamente: no requiere firma de personal de Anses.

Consultar tus aportes te permite asegurarte de que todo tu trabajo —ya sea en relación de dependencia o como autónomo/monotributista— esté correctamente registrado. Esto resulta clave si en el futuro querés tramitar tu jubilación.