Celebran los jubilados: Banco Nación te devuelve $20.000 en supermercados

Para muchos jubilados , el changuito se volvió una calculadora. Cada ida al súper obliga a comparar marcas, revisar ofertas y pensar dos veces antes de llenar la canasta. En ese contexto, el Banco Nación puso en marcha una promoción con reintegro para quienes cobran por Anses en la entidad.

La cifra que llama la atención es concreta: el retorno mensual puede trepar hasta $20.000 si se usa el circuito de pago indicado y se compra en cadenas incluidas.

La iniciativa está pensada para personas jubiladas y pensionadas que reciben sus haberes de Anses en el Banco Nación. El esquema devuelve el 5% del monto de cada compra, con topes para ordenar el beneficio. La vigencia llega hasta el 31 de diciembre y aplica solo para consumos hechos en tienda física, no para compras online. Además, el banco aclara que el beneficio queda atado al titular seleccionado y no se puede ceder a terceros, aun cuando otra persona pase por la caja.

El requisito central es cómo se paga. La operación debe salir desde BNA+, usando MODO y abonando con código QR en el comercio. Se contemplan tarjetas del Banco Nación de las marcas Visa y Mastercard, tanto crédito como débito (en débito, el foco está en Mastercard Débito). En la práctica, el paso a paso es directo: abrir BNA+, ingresar a MODO, elegir “pagar con QR” y escanear en caja. Si se usa otra billetera, si se paga por transferencia, o si se elige saldo de cuenta, el reintegro no se activa. Según las condiciones, la promo corre en jornadas hábiles: lunes a viernes. Las compras del fin de semana quedan fuera del reintegro.

El Banco Nación fijó un máximo semanal de $5.000 por cliente y un límite total de $20.000 por mes calendario. La semana, para este cálculo, se toma de lunes a domingo; el mes se cuenta del 1 al último día. El control del tope se realiza por CUIT, de modo que ese dato funciona como “identificador” del beneficiario. Para que el reintegro corra, la cuenta del Banco Nación debe estar vinculada a MODO antes del pago y asociada a la app BNA+.

La devolución no es inmediata: puede acreditarse hasta 30 días hábiles después de la operación, en la cuenta asociada a BNA+. No se refleja en el momento de pagar. En general conviene guardar el comprobante. También mirar el detalle en movimientos de la app. Así se confirma si la compra entró en la promo correcta.

Cadenas incluidas y cómo sacarle jugo sin sorpresas

El listado de supermercados alcanzados incluye Carrefour, Chango Más, Coto, Día, La Anónima, Josimar y el grupo Cencosud (Jumbo, Vea y Disco). Un punto fino: el acuerdo no se extiende a franquicias, por lo que conviene confirmar que la sucursal donde se compra esté dentro del programa. Si el local no participa, el pago se procesa normal, pero el reintegro no aparece. Otra recomendación útil es chequear, antes de salir, que la tarjeta elegida esté habilitada y que la app esté actualizada.

Con los números sobre la mesa, la mejor estrategia es planificar. Dividir las compras puede ayudar a acercarse al tope semanal sin pasarse. También sirve concentrar productos de consumo habitual cuando hay ofertas, para que el 5% rinda más. Y hay un dato extra que suma: el Banco Nación indica que el reintegro puede combinarse con otras promociones vigentes.